Оппозиция в Чехии не смогла добиться вотума недоверия правительству

Правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы пережило четвертую попытку выразить ему недоверие, сообщило издание ČTK.

На этот раз инициированный чешской оппозицией вотум недоверия был связан с криптовалютным скандалом вокруг соратника Фиалы и бывшего министра юстиции страны Павла Блажека. 94 депутата от оппозиционных партий в Праге проголосовали за отставку правительства. Однако необходимого для этого большинства в 101 голос в 200-местной нижней палате парламента вновь не было набрано. В поддержку правительства проголосовали 98 депутатов действующей коалиции.

Отмечается, что «за» отставку правительства голосовали представители партии ANO экс-премьера Андрея Бабиша, а также крайне правой SPD и «Партии пиратов», которая находится в оппозиции с прошлого года. Выдвижению вотума недоверия предшествовали около 34 часов дебатов в чешском парламенте.

Поводом для вотума недоверия стал так называемый «биткоин-скандал», разгоревшийся после продажи министерством юстиции Чехии криптовалюты биткоин сомнительного происхождения почти на миллиард чешских крон (около 40 миллионов евро), писало на прошлой неделе ČTK. Из-за этого скандала в отставку подал глава министерства Павел Блажек. Оппозиция также требует отставки министра финансов Збинека Станюры. Как отмечалось в материале, заседание 18 июня созвано по инициативе партии ANO.

По данным чешской оппозиции, сумму в криптовалюте Минюсту передал предприниматель Томаш Йириковский, осужденный ранее за хищения, торговлю наркотиками и незаконное хранение оружия. Новый министр юстиции Ева Декруа планирует провести аудит и обнародовать результаты проверки до конца августа — то есть до парламентских выборов, которые состоятся в Чехии в октябре, пишет ČTK.

В феврале также провалился вотум недоверия премьер-министру Франции. Франсуа Байру удержался у власти, расколов левую оппозицию и нейтрализовав сопротивление ультраправых, которые, несмотря на критику бюджета, не стали скидывать кабмин.