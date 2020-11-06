Опорный пункт полиции нового формата появился в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Первый в Жамбылской области опорный пункт полиции, совмещенный с жилым домом для участкового полицейского, появился в Бурылском сельском округе Байзакского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов, идея сельского участкового, известного по фильмам об Анискине, привлекательна тем, что полицейский постоянно проживает в данной местности, знаком со всеми односельчанами и их проблемами.

«Подобный опорный пункт нового формата пока единственный на территории Жамбылской области. Но мы планируем продолжить подобную практику и в других районах, так как в такой форме работа участкового будет более эффективной, и доверие со стороны населения будет больше», - заметил глава жамбылского гарнизона.

Как отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, опорный пункт полиции, совмещенный с жилым домом для участкового полицейского, появился в Байзакском районе, благодаря местным исполнительным органам.

«Был построен новый участковый опорный пункт, в котором предусмотрены условия проживания самого участкового и его семьи, - пояснили в ведомстве. - Дом оснащен необходимой мебелью, техникой, средствами связи и системой видеонаблюдения. Это значит, что процесс общения с гражданами находится под постоянным контролем. Исключает это и коррупционные риски».

По словам участкового инспектора Бурылского округа Байзакского района Айдына Корганбаева, на своем административном участке он работает уже три года.

«Работа не из легких, в обязанности входит охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности на закрепленном участке, а также оказание иной помощи населению в случае обращения или жалобы. Контингент разный, к каждому нужен индивидуальный подход. На этой территории проживают 12 943 человека. Из них 72 состоят на учетах в ОВД. Есть 57 граждан, кто имеет разрешение на ношение и хранение оружия, необходимо следить за условиями хранения и соблюдения законодательства Республики Казахстан. Многие вызовы поступают в ночное время, и для семьи остается мало времени», – рассказал участковый полицейский, заметив, что супруга относится к этому с пониманием.

Как отметили в ведомстве, работа участкового требует полной отдачи. В Жамбылской области работают 355 участковых инспекторов полиции, которые стоят на защите прав граждан, охраняют их покой и защищают от противоправных посягательств. Среди них есть и те, кто ценой собственной жизни неоднократно спасал людей, оказывал значимую помощь в борьбе с преступностью и раскрытию уголовных преступлений.

Улучшение условий несения службы и повышения эффективности деятельности работы участковых инспекторов стоит на особом контроле МВД РК и департамента полиции региона, подчеркнули в ведомстве.