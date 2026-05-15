Оползень сошел в предгорьях Алматы

В Медеуском районе города, в предгорной местности, произошел сход оползня. Видео с места происшествия распространяется в соцсетях, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в ДЧС, 14 мая около полудня от местного жителя поступило сообщение о сходе оползня по улице Байконурская, вблизи дома № 104.

После получения сигнала на место незамедлительно были направлены сотрудники ДЧС, специалисты ГУ «Казселезащита», а также представители районного акимата.

— Данный участок расположен в предгорной местности со сложным рельефом, крутыми подъемами и склонами. По результатам комиссионного обследования установлено, что вследствие протекания канализационного колодца произошло переувлажнение грунта и его сход, — отметили в пресс-службе департамента по ЧС.

На сегодняшний день протечка устранена. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Пострадавших не имеется, жилые дома не повреждены, проезжая часть не перекрыта.

В ликвидации последствий и обследовании территории были задействованы пять сотрудников и две единицы техники ДЧС, три сотрудника и одна единица техники ГУ «Казселезащита», а также пять сотрудников и две единицы техники местного исполнительного органа.

Отметим, что в Алматы на учете находится около 190 оползнеопасных участков.

Ранее сообщалось, что с 2025 года на восьми ключевых локациях ведутся инженерные работы по защите жилых домов и туристической инфраструктуры, в том числе на участке Медеу — Шымбулак.