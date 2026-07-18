Оползень на юго-западе Китая унес жизни восьми человек, 34 пропали без вести
В результате оползня, вызванного проливными дождями в юго-западном китайском городе Чунцин, погибли восемь человек, еще 34 числятся пропавшими без вести, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.
По данным местных властей, десять человек удалось спасти. Поисково-спасательная операция продолжается.
Оползень сошел в пятницу в 9:08 утра по местному времени в поселке Ханьцзя Пэншуй-Мяо-Туцзяского автономного уезда. Под массой грунта оказались более десяти жилых домов. Часть жителей оказалась заблокирована, судьба некоторых до сих пор неизвестна.
В связи с происшествием Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР ввело второй уровень экстренного реагирования на геологические катастрофы. Для координации спасательной операции в район бедствия направлена специальная рабочая группа.
К ликвидации последствий привлечены силы государственной инженерно-спасательной корпорации China Anneng Construction Group. На место направлены 110 специалистов, включая инженеров и геологов, а также 50 единиц поисково-спасательного оборудования.
Кроме того, пожарно-спасательная служба Чунцина задействовала более 400 сотрудников из восьми подразделений, а также группы связи и медицинского обеспечения.