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ОПМ «Бродяга»: 9 разыскиваемых преступников задержаны в Туркестанской области

18 Октября 2019 13:57
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ОПМ «Бродяга»: 9 разыскиваемых преступников задержаны в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 по 17 октября полицейские Туркестанской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Бродяга», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.

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В центре особого внимания полицейских в дни ОПМ были заброшенные здания, подвалы, чердаки и другие места возможного пребывания людей без определенного места жительства.

По итогам ОПМ «Бродяга» сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области совместно с районными и городскими подразделениями полиции задержали девятерых преступников, находившихся в розыске, и разыскали троих пропавших без вести.

В частности, в Сарыагашском и Мактаральском районах стражи порядка задержали двух граждан Узбекистана, разыскиваемых в соседней республике за незаконное пересечение границы. Подозреваемые арестованы.

Еще двух иностранцев выявили в рамках ОПМ «Бродяга» полицейские Казыгуртского района. Нарушителями оказались также граждане Узбекистана без определенного местожительства, прибывшие в район в поисках работы. Их доставили в приемник-распределитель в Шымкенте.

Также в ходе ОПМ «Бродяга» сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали подозреваемого в краже чужого имущества, разыскиваемого судом Жетысайского района. Подозреваемый взят под арест, проводится досудебное расследование.

В целом, за время проведения ОПМ «Бродяга» полицейские Туркестанской области доставили в отделы полиции и поставили на криминалистический и профилактический учет 373 граждан.

Как отметили полицейские, подобные мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений будут продолжены.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Борьба с преступностью,
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