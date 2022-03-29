Оплывина сошла в Алматы: повреждено этнокафе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Медеуском районе Алматы из-за дождей и таяния снега сошла оплывина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

28 марта после 15 часов в ДЧС поступила информация о том, что в Медеуском районе, мкр. Кок-Тобе, ул. С. Нурмагамбетова из-за дождей и таяния снега, в результате переувлажнения насыпного грунта сошла оплывина объемом 450-500 кубометров на территорию этнокафе «Жайлау» (ул. Орманова, 133).

«Масса грунта сошла в русло реки Кіші Алматы, при этом не перекрыв русло реки. Причиной схода оплывины стало переувлажнение грунта в результате прошедших обильных осадков. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время расчисткой грязевой массы занимается ТОО «Ана Жер Курылыс» (30 человек, три единицы техники). На месте находятся начальник управления по ЧС Медеуского района, ГУ «Казселезащита», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Согласно анализа обстановки ГУ «Казселезащита», в низкогорной зоне из-за выпадения значительного количества осадков, интенсивного снеготаяния активизировались оползневые явления. В среднегорной и высокогорной зоне в связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор лавиноопасно.

ДЧС города не рекомендует строительство жилых домов на просадочных оползнеопасных участках. Не рекомендуется проводить подрезку склона горы под строительство домов, нарезку дорог, планировочные работы. Запрещается использовать негерметичные септики, туалеты и другое.

Владельцам жилых массивов, руководителям садоводческих и дачных обществ рекомендуется постоянно следить за состоянием водопроводной и поливных трубопроводов, септиков.

Оплывина - это полоса маломощного слоя почвы, глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.