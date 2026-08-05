Оплату за въезд в Баянаульский нацпарк перевели полностью в онлайн-формат

На контрольно-пропускных пунктах оплата наличными и банковскими картами больше не принимается. Оплата производится только через QR приложения банка, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации Баянаульского нацпарка, при въезде установлен автоматический шлагбаум, а платить нужно теперь исключительно при помощи своего смартфона. Отмечается, что рядом работает бесплатная сеть Wi-Fi Starlink. Оплата действительна в течение суток.

— Если вы планируете находиться на территории парка более 1 суток, необходимо своевременно произвести дополнительную оплату за каждые последующие сутки. В противном случае после окончания оплаченного периода автоматизированная система зафиксирует отсутствие действующей оплаты, и при выезде шлагбаум автоматически не откроется, — сообщили в Баянаульском государственном национальном парке.

При проведении оплаты необходимо будет ввести государственный регистрационный номер автомобиля. После заполнения всех данных и внесения денег шлагбаум откроется автоматически. Все инструкции, к слову, размещены на месте.

Отметим, на сегодня стоимость въезда одного легкого автомобиля в сутки — 1730 теңге, микроавтобуса до 16 человек и грузовика — 8650 теңге, автобуса до 32 мест — 12975 теңге, автобуса более 32 месте — 21625 теңге.

Напомним, ранее агентство Kazinform показало, каким стал отдых в Баянауле в 2026 году.