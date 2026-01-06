РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:10, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Оплату кружков подключат к «Социальному кошельку» в Казахстане

    Оплату за спортивные и творческие кружки в Казахстане планируется внедрить через сервис «Социальный кошелёк». Об этом сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    социальный кошелек
    Фото: Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

    По его словам, «Социальный кошелёк» функционирует в рамках eGov и уже используется для предоставления горячего питания школьникам, лекарственных средств через государственные аптеки, а также пилотного проекта по продаже продуктов по сниженной стоимости и выдачи цифровых ваучеров на товарный газ для получателей адресной социальной помощи.

    В 2026 году проект планируется масштабировать еще на 10 мер государственной поддержки.

    — Будем расширяться по сфере образования, потому что видим там наибольший потенциал: дошкольное и дополнительное образование, кружки по спортивным и культурным секциям, — отметил Коняшкин в кулуарах Правительства.

    Он пояснил, что через «Социальный кошелёк» можно проверять, действительно ли гражданин получает ту или иную меру поддержки.

    — И если мы говорим об оплате за каждое посещение, то действительно ли ребенок в этот день на секцию, на кружок приходил. И отсюда уже автоматически формируются расчёты по бюджету и акты выполненных работ, по которым происходит оплата, — добавил первый вице-министр.

    В сентябре прошлого года в шести регионах Казахстана возобновили проект Art Sport.

    Теги:
    Правительство РК Социальный кошелек ИИ Цифровизация
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают