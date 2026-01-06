Оплату кружков подключат к «Социальному кошельку» в Казахстане

По его словам, «Социальный кошелёк» функционирует в рамках eGov и уже используется для предоставления горячего питания школьникам, лекарственных средств через государственные аптеки, а также пилотного проекта по продаже продуктов по сниженной стоимости и выдачи цифровых ваучеров на товарный газ для получателей адресной социальной помощи.

В 2026 году проект планируется масштабировать еще на 10 мер государственной поддержки.

— Будем расширяться по сфере образования, потому что видим там наибольший потенциал: дошкольное и дополнительное образование, кружки по спортивным и культурным секциям, — отметил Коняшкин в кулуарах Правительства.

Он пояснил, что через «Социальный кошелёк» можно проверять, действительно ли гражданин получает ту или иную меру поддержки.

— И если мы говорим об оплате за каждое посещение, то действительно ли ребенок в этот день на секцию, на кружок приходил. И отсюда уже автоматически формируются расчёты по бюджету и акты выполненных работ, по которым происходит оплата, — добавил первый вице-министр.

В сентябре прошлого года в шести регионах Казахстана возобновили проект Art Sport.