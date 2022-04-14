Оплатить налог на транспорт призвали алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцев, не успевших оплатить налог на транспорт до 1 апреля, просят произвести оплату в ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава департамента государственных доходов по Алматы Канат Баедилов напомнил, что в Казахстане 1 апреля закончился срок уплаты налога на транспорт физическими лицами за 2021 год.

По его словам, 383 тысяч физических лиц Алматы, по сведениям уполномоченных органов, имеют около 612 тысяч транспортных средств. Только за год их количество увеличилось на 14,4 тысяч единиц. Вследствие чего городской бюджет дополнительно получит 1,1 млрд тенге.

«Мы должны собрать в этом году транспортного налога около 15 млрд тенге», - сообщил спикер в ходе брифинга РСК.

Канат Баедилов также заявил, что многие граждане не спешат платить налог за свои машины.

«Обращаюсь ко всем гражданам города, тем, кто еще не успел заплатить по сроку до 1 апреля, с просьбой произвести оплату в ближайшее время. В ближайшее время нами будут изданы налоговые приказы о принудительном взыскании и переданы на исполнение судоисполнителям. Тогда налогоплательщику придется дополнительно уплатить 25% от суммы налога еще и судебному исполнителю», - сказал глава ДГД по Алматы.

Ранее сообщалось, что не уплатившим налог на авто казахстанцам откажут в получении банковских услуг.