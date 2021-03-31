Оплата электроэнергии: кто может претендовать на соцподдержку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уязвимые слои население получат социальную поддержку для оплаты электроэнергии. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Кайрат Рахимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловно, у нас не все потребители равны. Есть состоятельные граждане, но есть и социально уязвимые слои населения. Вот для них в рамках жилищного законодательства предусмотрен механизм. Как мы видим, многие граждане не знакомы с данной социальной поддержкой, то есть прямым субсидированием со стороны государства», - сказал Кайрат Рахимов на брифинге в СЦК.

Он привел пример.

«Рассмотрим семью из четырех человек, в которой работает только глава семейства, а его доход составляет 100 тысяч тенге. Супруга и двое несовершеннолетних детей. По закону его зарплата делится на четверых. Получается 25 тысяч. Если данный уровень доходности не превышает прожиточный минимум, который сегодня составляет 34 тысячи тенге, то эта семья вправе претендовать на социальную поддержку со стороны государства. Через ЦОН или Egov вправе подать заявление», - отметил Кайрат Рахимов.

По его словам, нужны всего 4 документа.

«Это подтверждающие социальный статус документы, квитанция, которая выставлена со стороны поставщиков услуг, и тот уровень максимально возможной оплаты за услуги, который устанавливается маслихтами регионов. К примеру, по Алматы такая семья может оплатить только 5 тысяч тенге при выставлении счета в 10 тысяч тенге. 50% от этой суммы возмещается со стороны государства», - заключил он.