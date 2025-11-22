Опыт против молодости: в Алматы стартовал международный турнир KazChess Masters

Можно смело утверждать, что на площадке Park Dedeman Almaty собралась мировая интеллектуальная элита. Средний рейтинг 10 участников данного турнира 2572, все прибывшие на KazChess Masters шахматисты имеют категорию не ниже международного мастера, что придает ему высокую 13-ю категорию.

Состав участников KazChess Masters весьма солидный. За победу в Алматы будут состязаться, например, чемпион мира по рапиду Володар Мурзин, экс-чемпион Европы Алексей Сарана, двукратный чемпион Индии Мурали Картикеян. Среди участников турнира KazChess Masters в Алматы — бывший претендент на звание чемпиона мира по шахматам Борис Гельфанд из Израиля. В казахстанский мегаполис он приезжает не в первый раз.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

— Очень теплые впечатления всегда увожу из Казахстана, здесь всегда очень радушно принимают и шахматная жизнь развивается. Очень рад всегда к вам приезжать. Нынешний турнир Masters — прекрасное начинание, и хочется надеяться, что он станет регулярным. Казахстанских шахматистов всех знаю, со сборной много лет провожу совместные сборы, и со всеми довольно хорошо знаком, желаю всем больших успехов, — сказал Борис Гельфанд.

Звездным иностранным гостям, каждый из которых — известный и уважаемый гроссмейстер, будут противостоять молодые, но уже заявившие о себе казахстанцы в возрасте от 15 до 25 лет, среди которых гроссмейстеры Казыбек Ногербек, Денис Махнев и Эдгар Мамедов, а также международные мастера Алдияр Ангсат и Сауат Нургалиев.

Вице-президент Казахстанской федерации шахмат Бекет Жароков говорит, что значимость этого турнира для развития отечественных шахмат сложно переоценить.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

— Прибытие знаменитых иностранных участников позволяет нам не только ознакомиться с интересным зарубежным опытом, но и повышать уровень наших шахматистов в соперничестве с ними. С этой целью мы приглашаем шахматистов известных. Кроме того, особенность турнира KazChess Masters в том, что он проходит по круговой системе. То есть, каждый участник играет с каждым, и в итоге достойное место занимает тот, кто хорошо прошел весь турнир, в круговых турнирах мало случайных результатов. Именно поэтому высоко ценятся именно турниры по круговой системе, они дают более предсказуемые результаты, — сказал Бекет Жароков.

Несмотря на то, что партии на классических круговых турнирах проходят не быстро, имеется классический контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Фото: Kazinform

Другая важная особенность турнира KazChess Masters в Алматы — возможность для его участников получить рейтинг.

— К нам приехало много достойных шахматистов, и с казахстанской стороны мы отбирали участников наиболее сильных, с учетом и соревновательного графика, — сказал Жароков.

Поддержку турниру оказали Министерство туризма и спота РК, акимат Алматы и генеральный партнер Freedom Holding Corp. Призовой фонд турнира — 25 млн тенге.

В рамках турнира также состоится сеанс одновременной игры с GM Рустамом Касымджановым (2671, Узбекистан), чемпионом мира по версии ФИДЕ (2004): 24 ноября в 10:00 с ним сразятся 10 участников Программы поддержки юных талантов-2025 и из ближайшего резерва — Марк Смирнов, Данис Куандыкулы, Акарыс Жандос, Нурмухаммед Кабиназар, Жансая Шолпанбек, Айару Алтынбек, Нурмухамед Елемес, Альтаир Кажмуратов, Алдияр Кадыр и Адриана Сермухамедова.

Итоги KazChess Masters в Алматы станут известны 29 ноября после того, как будут сыграны все 9 туров.