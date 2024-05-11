РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:00, 11 Май 2024 | GMT +6

    Опыт Китая и США в борьбе с паводками изучит Казахстан

    Опыт Китая и США в борьбе с паводками изучит Казахстан
    Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

    В Министерстве сельского хозяйства сообщили о планах касательно использования талых вод в сельском хозяйстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - По поручению Главы государства министерством будет доработана Концепция развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы с включением конкретных мер по противодействию паводкам. Также будет разработан план по использованию талых вод в сельском хозяйстве, - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Кроме того, отмечают в министерстве, для разработки эффективных мер в борьбе с наводнениями и паводками будут изучены передовые практики таких стран, как Китай, США, Германия, Нидерланды.

    - В рамках подготовки регионов к паводковому периоду местные исполнительные органы обязаны организовать превентивные меры подготовки, в том числе вывоз снега с территории населенных пунктов, расчистку русел рек и водоемов, подготовку инертных материалов и при необходимости защитных дамб обвалования, - говорится в ответе.

    Теги:
    Подтопления Сельское хозяйство Китай Минсельхоз Вода Паводки в Казахстане США
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!