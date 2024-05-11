Опыт Китая и США в борьбе с паводками изучит Казахстан
В Министерстве сельского хозяйства сообщили о планах касательно использования талых вод в сельском хозяйстве, передает корреспондент агентства Kazinform.
- По поручению Главы государства министерством будет доработана Концепция развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы с включением конкретных мер по противодействию паводкам. Также будет разработан план по использованию талых вод в сельском хозяйстве, - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.
Кроме того, отмечают в министерстве, для разработки эффективных мер в борьбе с наводнениями и паводками будут изучены передовые практики таких стран, как Китай, США, Германия, Нидерланды.
- В рамках подготовки регионов к паводковому периоду местные исполнительные органы обязаны организовать превентивные меры подготовки, в том числе вывоз снега с территории населенных пунктов, расчистку русел рек и водоемов, подготовку инертных материалов и при необходимости защитных дамб обвалования, - говорится в ответе.