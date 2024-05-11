Опыт Китая и США в борьбе с паводками изучит Казахстан

В Министерстве сельского хозяйства сообщили о планах касательно использования талых вод в сельском хозяйстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

- По поручению Главы государства министерством будет доработана Концепция развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы с включением конкретных мер по противодействию паводкам. Также будет разработан план по использованию талых вод в сельском хозяйстве, - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Кроме того, отмечают в министерстве, для разработки эффективных мер в борьбе с наводнениями и паводками будут изучены передовые практики таких стран, как Китай, США, Германия, Нидерланды.