Опыт Казахстана по внедрению водосберегающих технологий представили на выставке Global Water

Вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов выступил на стратегической сессии «Государственная стратегия и приоритеты по сохранению и устойчивому использованию водных ресурсов» международной выставки Global Water. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Замглавы МСХ отметил, что на сегодня вопрос внедрения водосберегающих технологий является наиболее актуальным. Перспективы увеличения эффективности орошаемого земледелия неразрывно связаны с широким применением водосберегающих технологий орошения, которые позволяют снизить водозатратность и увеличить урожайность путем точечной подачи воды и питательных элементов.

Поэтому, в целях стимулирования СХТП к внедрению водосберегающих технологий, Министерство оказывает меры господдержки в виде инвестиционного субсидирования, а также субсидирования стоимости услуг по подаче воды фермерам.

- За счет возмещения 50% затрат фермеров, понесенных ими на приобретение современных систем орошения, а также подведения всей необходимой инфраструктуры для забора и подачи воды, отмечается увеличение площадей, где внедрены водосберегающие технологии с 2020 года на 91 тыс. га. Это позволило довести площади до 312,2 тыс. га, - объяснил Азат Султанов.

Он добавил, что с 10 декабря 2023 года вступили в силу новые правила инвестсубсидирования. В них предусмотрено увеличение доли возмещения затрат фермеров на бурение скважин при подведении инфраструктуры для забора и подачи воды на орошаемых землях с 50 до 80%, где 30% субсидируется за счет местного бюджета.

Кроме того, на реализацию проектов по орошению в рамках инвестсубсидирования в 2023 году 18,4 млрд. тенге. На текущий год предусмотрено порядка 14,6 млрд. тенге.

Дополнительно в целях стимулирования фермеров к применению современных водосберегающих технологий в июле 2023 года внесены изменения в Правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды фермерам. В соответствии с ними размеры субсидий будут зависеть от способа полива. Также Министерство прорабатывает вопрос по увеличению норматива субсидирования затрат на приобретение и установку водосберегающих технологий с 50 до 80%, где 30% будут субсидироваться из местного бюджета.

- По поручению Главы государства будет усилена работа по увеличению площади орошаемых земель, на которых применяются водосберегающие технологий до 150 тыс. га в год. Для этого мы декомпозировали до каждого акимата данный показатель с учетом возможностей регионов, - подчеркнул вице-министр.

Что касается диверсификации посевных площадей влагоемких культур, то при составлении планов учитывались региональная специфика и потребности рынка.

Данные планы доведены до акиматов областей, которые в свою очередь должны принять все необходимые меры.

В текущем году, согласно доведенным индикаторам, планируется сокращение площадей риса на 6 тыс. га – с 100,2 тыс. га до 94,2 тыс. га. К 2028 году площади должны сократиться на 21 тыс. га с доведением площади риса до 79.0 тыс. га.

- Главная задача – повысить рентабельность производства за счет снижения себестоимости производства. Для этого будут продолжены стимулирующие меры по внедрению современных агротехнологий в производство в том числе использования качественных удобрений, семян, пестицидов, производительной техники. Получается, мы будем повышать урожайности риса, за счет чего снижение валового сбора риса не предполагается, - отметил Азат Султанов.

В заключение вице-министр подчеркнул, что вопросы внедрения водосберегающих технологий являются приоритетными, находятся на постоянном и особом контроле министерства.