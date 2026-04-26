Опыт Астаны ляжет в основу новой цифровой системы вывоза отходов в Казахстане

По его словам, в рамках инициативы Министерства экологии и акимата Астаны впервые в стране внедрена цифровая система контроля вывоза отходов.

— Впервые в истории Казахстана в Астане запущена цифровая информационная система, которая планирует и отслеживает вывоз отходов в ежедневном формате по каждой контейнерной площадке и каждому контейнеру, — отметил Данияр Байгараев.

Он пояснил, что все контейнерные площадки и порядка 18 тысяч контейнеров внесены в систему, а процесс вывоза фиксируется в формате фото-съемки.

— Когда водитель приезжает забирать отходы, он делает фотографию до и после. Система с использованием искусственного интеллекта перепроверяет эти данные, исключая возможные фальсификации. Таким образом, мы точно понимаем, что контейнеры вывезены, — рассказал он.

Как подчеркнул спикер, именно этот пилотный проект станет фундаментом для будущей модели управления отходами по всей стране. Данияр Байгараев также привел конкретные результаты внедрения цифрового решения.

— До внедрения системы количество жалоб на вывоз отходов доходило до 200. После — снизилось на 99 процентов. Сейчас фиксируется одна-две жалобы в неделю, — сообщил Байгараев.

По его словам, цифровизация позволяет выявлять слабые места системы и формировать прозрачную аналитику.

— Цифровые инструменты — это фундамент. Без перевода данных в программный код и исключения человеческого фактора мы не сможем точно понимать объемы отходов и передавать эту информацию бизнесу, — отметил он.

Особое значение, по его мнению, цифровая платформа имеет для привлечения инвестиций и развития переработки.

— Бизнесу нужны конкретные цифры — сколько сырья он получит, и есть ли смысл открывать предприятие. Все это будет обеспечиваться через цифровую платформу управления отходами, — пояснил он.

Кроме того, система позволит выстроить стабильную цепочку поставок отходов переработчикам.

— Мы должны нести ответственность за сырье, которое получает предприниматель. Цифровые инструменты помогут отходообразователям находить перевозчиков и переработчиков, а бизнесу — понимать, что к нему поступит необходимое сырье, — добавил Байгараев.

Он также отметил, что в столице уже формируется культура раздельного сбора отходов.

— Сегодня в Астане есть желтые и зеленые контейнеры, разделение на сухую и мокрую фракции. Если раньше это вызывало вопросы, то сейчас жители начинают понимать принципы сортировки, — сказал он.

В перспективе, по его мнению, экологическое поведение станет нормой.

— Сейчас это выглядит как инфраструктурный проект. Но через пять лет будет стыдно выбрасывать отходы не туда, куда следует, — заключил Данияр Байгараев.

Эксперты считают, что масштабирование столичного опыта позволит существенно повысить эффективность всей системы управления отходами в стране.\

