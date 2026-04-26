РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:35, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Опыт Астаны ляжет в основу новой цифровой системы вывоза отходов в Казахстане

    Пилотный проект по цифровизации системы вывоза отходов, реализованный в столице, станет основой для дальнейшего развития отрасли по всему Казахстану. Об этом в подкасте BIZDIÑ ORTA заявил управляющий директор АО «Жасыл Даму» Данияр Байгараев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform

    По его словам, в рамках инициативы Министерства экологии и акимата Астаны впервые в стране внедрена цифровая система контроля вывоза отходов.

    — Впервые в истории Казахстана в Астане запущена цифровая информационная система, которая планирует и отслеживает вывоз отходов в ежедневном формате по каждой контейнерной площадке и каждому контейнеру, — отметил Данияр Байгараев.

    Он пояснил, что все контейнерные площадки и порядка 18 тысяч контейнеров внесены в систему, а процесс вывоза фиксируется в формате фото-съемки.

    — Когда водитель приезжает забирать отходы, он делает фотографию до и после. Система с использованием искусственного интеллекта перепроверяет эти данные, исключая возможные фальсификации. Таким образом, мы точно понимаем, что контейнеры вывезены, — рассказал он.

    Как подчеркнул спикер, именно этот пилотный проект станет фундаментом для будущей модели управления отходами по всей стране. Данияр Байгараев также привел конкретные результаты внедрения цифрового решения.

    — До внедрения системы количество жалоб на вывоз отходов доходило до 200. После — снизилось на 99 процентов. Сейчас фиксируется одна-две жалобы в неделю, — сообщил Байгараев.

    По его словам, цифровизация позволяет выявлять слабые места системы и формировать прозрачную аналитику.

    — Цифровые инструменты — это фундамент. Без перевода данных в программный код и исключения человеческого фактора мы не сможем точно понимать объемы отходов и передавать эту информацию бизнесу, — отметил он.

    Особое значение, по его мнению, цифровая платформа имеет для привлечения инвестиций и развития переработки.

    — Бизнесу нужны конкретные цифры — сколько сырья он получит, и есть ли смысл открывать предприятие. Все это будет обеспечиваться через цифровую платформу управления отходами, — пояснил он.

    Кроме того, система позволит выстроить стабильную цепочку поставок отходов переработчикам.

    — Мы должны нести ответственность за сырье, которое получает предприниматель. Цифровые инструменты помогут отходообразователям находить перевозчиков и переработчиков, а бизнесу — понимать, что к нему поступит необходимое сырье, — добавил Байгараев.

    Он также отметил, что в столице уже формируется культура раздельного сбора отходов.

    — Сегодня в Астане есть желтые и зеленые контейнеры, разделение на сухую и мокрую фракции. Если раньше это вызывало вопросы, то сейчас жители начинают понимать принципы сортировки, — сказал он.

    В перспективе, по его мнению, экологическое поведение станет нормой.

    — Сейчас это выглядит как инфраструктурный проект. Но через пять лет будет стыдно выбрасывать отходы не туда, куда следует, — заключил Данияр Байгараев.

    Эксперты считают, что масштабирование столичного опыта позволит существенно повысить эффективность всей системы управления отходами в стране.\

    Ранее сообщалось, готов ли Казахстан к цифровой реформе и зеленой экономике.

    Теги:
    BIZDIÑ ORTA Регионы Казахстана Мусор Переработка отходов Астана Экология Искусственный интеллект JIBEK JOLY Экономика Цифровизация
    Азиза Закумбаева
    Автор
    Сейчас читают