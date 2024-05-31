ОПГ из Турции выманила у казахстанцев 78 млн тенге за несуществующие авто. Об этом стало известно на заседании Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в ходе заседания, в 2023 году при МВД был создан Центр по борьбе с кибер-преступностью, а в территориальных департаментах полиции подразделения «КиберПол». Это позволило раскрыть более 3,8 тысячи преступлений и возместить гражданам 850 млн тенге, привлечь к уголовной ответственности 1891 лицо.

На онлайн-площадках удалено свыше 500 мошеннических реклам и разоблачено 57 преступных кибергрупп. Одна из таких групп, размещая из Турции объявления на казахстанском сайте по продаже автомобилей, выманила у 52 жителей деньги в размере 78 млн тенге за несуществующие транспортные средства.

Члены ОПГ взяты под стражу, а организатор объявлен в розыск.