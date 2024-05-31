140 млрд тенге перечислили мошенникам доверчивые казахстанцы

Под председательством Генерального прокурора РК Берика Асылова прошло заседание Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, где рассмотрены вопросы противодействия мошенничествам. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В работе приняли участие представители Администрации Президента, Верховного суда, руководители государственных органов и другие заинтересованные лица.

На заседании отмечено, что в прошлом году от рук мошенников пострадали 44 тысячи казахстанцев, им нанесен ущерб на 140 миллиардов тенге. Для обмана доверчивых граждан широко используются современные IT-технологии и психологические манипуляции.

Наиболее часто применяются такие способы совершения интернет-мошенничества:

Телефонное мошенничество — злоумышленники используют IP (SIP)-телефонию, в том числе для подмены абонентского номера, поскольку сами могут находиться за пределами Республики Казахстан. Как правило, мошенники звонят и сообщают о якобы подозрительных операциях на счете и предлагают клиенту немедленно перевести средства на так называемый «страховой счет для их сохранности», якобы для предотвращения хищения. Иногда мошенники просят установить программы удаленного доступа (TEAM VIEWER, ANYDESK, RUSTDESK и т. д.), которые позволяют удаленно подключиться к компьютеру или смартфону, и получают доступ к паролям, логинам и т. д. Фишинг — мошенничество с помощью рассылок. Мошенники просят пройти по ссылке на фейковый сайт, (схожим с банковским или, к примеру, с сайтом популярного магазина) и открыть письмо с целью заполнить данные своей карты. Используется для получения доступа к онлайн-банкингу или системе и вывода средств на посторонние счета. Брашинг — мошенничество на маркетплейсах, досках объявлений и интернет-аукционах. Мошенники обманом вынуждают своих жертв оплатить заказанный в Интернете товар, который либо никогда не будет доставлен покупателю, либо будет заменен подделкой. Дипфейки — мошенничество с использованием социальной инженерии и искусственного интеллекта. С его помощью злоумышленники могут, как подделать чужую личность, так и «синтезировать» новую для того, чтобы получить доступ к банковскому счету, обналичить его и оформить подставные кредиты. Финансовые пирамиды, инвестиционные проекты — мошенники специально создают фейковые посты в соцсетях и рекламные баннеры в интернете с обещанием быстрого и очень высокого дохода.

Правоохранительными органами для противодействия мошенничеством принимается комплекс мер.

Совместно с операторами связи заблокировано свыше 44 млн сомнительных «зарубежных» звонков, что позволило снизить количество совершаемых мошенничеств на 30%.