Оперу Россини представят в Алматы при участии итальянских маэстро

В Алматы поставят оперу с участием специалистов из Италии в рамках международного проекта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая и один из самых престижных театров Европы Teatro Petruzzelli запустили культурно-образовательный проект «Teatro Petruzzelli inResidence».

Инициатива направлена на развитие оперного искусства и профессионального обмена между странами.

— Этот проект представляет собой значимый пример культурной дипломатии, способной превратить итальянскую оперную традицию в реальный инструмент диалога, образования и международного сотрудничества, — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Республике Казахстан Антонелло Де Риу.

По данным организаторов, осенью этого года в Алматы пройдет мастер-класс с участием специалистов итальянского театра. Кульминацией проекта станет постановка оперы Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире». Премьера запланирована на зиму следующего года.

Режиссером постановки выступит Джандоменико Ваккари, музыкальным руководителем оркестра и хора — Элио Орчуоло.

— Эта опера была написана и поставлена в 1813 году, но она актуальна и сегодня. То безумие и сюрреализм, которые в ней описаны, понятны и в наши дни. Россини тогда было 21 год, он был малоизвестен, но уже считался очень талантливым. Эта опера стала настоящей революцией и изменила существующие тогда каноны. В центре — встреча Запада и Востока: действие происходит в Алжире, где встречаются правитель Мустафа и итальянка Изабелла. Мы надеемся, что эта опера и музыка Россини станет мостом культурного диалога между Италией и Казахстаном, — отметил Ваккари.

По словам директора Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Айнур Копбасаровой, проект релизуется в несколько этапов.

— Этот проект объединяет творческие силы и культурные традиции, открывая новые возможности для сотрудничества и обмена опытом. Мастер-классы пройдут сейчас и продолжатся в сентябре, а с января 2027 года начнется работа над постановкой. Это первый визит режиссера в рамках проекта, в дальнейшем он вместе с дирижером, а также с нашим дирижером и художественным руководителем выберут солистов. Спектакль останется в репертуаре театра и будет радовать зрителей каждый сезон, — сказала она.

