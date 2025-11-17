Операцию по удалению инородного тела из бронха двухлетнего ребенка провели в Улытау

После осмотра педиатром, хирургом и обследования на компьютерном томографе был поставлен предварительный диагноз: инородное тело в бронхе (греческий орех).

Возникла необходимость проведения эндоскопической операции по удалению инородного тела из бронха. Эта процедура проводится с помощью специального инструмента, бронхоскопа, который вводится через дыхательные пути. Сложность ситуации была в том, что пациенту было всего лишь два года.

В это время в области работала выездная бригада Национального научного центра хирургии имени А. Н. Сызганова с целью оказания местным жителям специализированной медицинской помощи и обучения региональных специалистов. На тот момент их пребывание завершалось, и они находились в г. Сатпаеве. На просьбу об оказании помощи специалисты национального центра откликнулись безотлагательно. Эндоскопист Мажит Абдыкадыров буквально перед своим вылетом из г. Жезказган успешно провел операцию и удалил инородное тело из бронха ребенка. При этом в акимате отмечают понимание, проявленное со стороны администрации аэропорта Жезказгана, которая позволила врачу зарегистрироваться за полчаса до рейса и сесть в самолет.

В операции также приняли участие хирурги областной многопрофильной больницы Бауыржан Ешжанов, Нуртилек Кулымжанов, эндоскопист Медицинского центра Жезказгана Алиджан Беккулиев. Для них операция была настоящим мастер-классом от специалиста — профессионала, и они приобрели неоценимый опыт.

Сейчас маленький пациент находится в отделении детской хирургии, чувствует себя хорошо. Родители и близкие его выражают огромную благодарность специалистам из национального центра и всем тем, кто принимал участие в оказании помощи малышу.