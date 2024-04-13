Операция по спасению: как военные летчики вызволяли людей из подтопленных домов в регионах Казахстана

С начала противопаводковых мероприятий личный состав Вооруженных Сил, авиации активно участвует в спасении казахстанцев, оказавшихся в зонах бедствия. В интервью корреспонденту Kazinform командир авиационного звена Военного института Сил воздушной обороны ВС, майор Жанибек Бекбаулиев поделился деталями эвакуационных миссий.

Майор Бекбаулиев с 2011 года работает в военно-воздушных силах. По его словам, в ходе бурных природных бедствий, которые охватили многие регионы Казахстана, вся вертолетная эскадрилья была задействована в спасательных миссиях.

Фото: Министерство обороны РК

Первая операция проводилась в Уральске, далее спасатели направились в Актюбинскую область, в села Ойыл и Кобду, и пробыли там около недели. По словам пилота, им удалось спасти значительное количество людей, в основном снимая их с крыш домов, поскольку вода затопила все остальное.

- У меня было чувство тревоги и ответственности, так как мы были единственной надеждой для людей, оказавшихся в беде. Самостоятельно выбраться из затопленных домов они уже не могли. Единственный шанс был у людей - сидеть и ждать помощи с воздуха. Масштаб бедствия был огромным. Было страшно. Дома были поглощены водой по самую крышу, - рассказывает майор.

Во время спасательной миссии военные столкнулись с непростыми погодными условиями и ограниченными возможностями для посадки вертолета. Пилоту приходилось маневрировать в условиях сильного порывистого ветра, также мешали линии передач и деревья.

- Поддерживать вертолет в воздухе над крышей дома и одновременно загружать людей в кабину было очень трудно, особенно с учетом сильного ветра. Другой опасности в спасательных операциях я не видел. Мы вылетали, несмотря на погоду и время суток, - отметил Жанибек Бекбаулиев.

Фото: Министерство оброны РК

По его словам, люди, оказавшиеся в зоне бедствия, испытывали шок, тревогу и страх, опасаясь за свои жизни. Однако после успешного спасения казахстанцы выражали глубокую благодарность за оказанную помощь.

Особое впечатление на майора произвело выражение благодарности одного из спасенных, который в своем интервью журналистам отметил мастерство и высший пилотаж Жанибека Бекбаулиева во время проведения эвакуации.

Всего с 27 марта по 10 апреля в противопаводковых мероприятиях было задействовано 3 208 военнослужащих, 166 единиц автомобильной техники, 17 вертолетов и 4 военно-транспортных самолета.