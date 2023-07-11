Операторы мобильной связи оспаривают предусмотренные законодательством меры - АЗРК

АСТАНА. КАЗИНФОРОМ - Операторы мобильной связи всячески злоупотребляют своими процессуальными правами, оспаривая предусмотренные законодательством меры. Об этом заявляют в Агентство по защите и развитию конкуренции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, такое заявление содержится в Консультативном документе регуляторной политики к проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции», размещенном агентством на портале Открытые НПА.

Согласно опубликованным данным, в МЦРИАП с 2022 года по начало текущего года поступили более 350 жалоб касательно увеличения тарифов и подключения дополнительных услуг в одностороннем порядке. Кроме того, за аналогичный период в адрес Агентства поступило более 100 официальных жалоб граждан в части повышения тарифов.

«При этом, АО «Казахтелеком» в настоящее время в СМАС г. Астана оспаривается направленный Агентством запрос об обосновании роста его тарифов (Решением суда 1 инстанции запрос признан законным, не вступил в силу). Кроме того, АО «Кселл» оспаривается запрос Агентства в рамках проведения мониторинга цен на сотовую связь. Также, сотовые операторы совместно подали иск в СМЭС г. Астана об отмене некоторых норм Правил оказания услуг связи, которые были приняты по инициативе Агентства в рамках защиты прав потребителей (граждан). Тем самым, операторы всячески злоупотребляют своими процессуальными правами, оспаривая предусмотренные законодательством меры реагирования антимонопольного органа и затягивая в длительные судебные тяжбы», - отмечается в документе.

Сообщается, что в Казахстане на конец 2022 года было зарегистрировано порядка 25,1 млн абонентов. Количество новых пользователей мобильной связи ежегодно растет.

В соответствии с пп. 14) п. 3 ст. 116 ПК РК государство регулирует цены и тарифы на товары, работы, услуги субъектов предпринимательства на общественно значимых рынках.

Согласно ст. 124-7 государственное регулирование цен и государственный контроль за соблюдением порядка ценообразования осуществляются в целях защиты интересов потребителей и субъектов общественно значимых рынков.