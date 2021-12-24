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Оператором по страхованию в агропромышленном комплексе стала Аграрная кредитная корпорация

24 Декабря 2021 15:55
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Оператором по страхованию в агропромышленном комплексе стала Аграрная кредитная корпорация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дочерняя компания Холдинга «Байтерек» - Аграрная кредитная корпорация предлагает клиентам девять добровольных страховых продуктов. Выгодное предложение направлено на стимулирование сельхозтоваропроизводителей и удешевление договора страхования наполовину, так как 50% от суммы страховой премии покрывается за счет государства, передает МИА «Казинформ».

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Казахстанские аграрии могут минимизировать свои производственные риски, застраховав посевы или сельхоз животных.

«В растениеводстве страхованию подлежат зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза, овёс) и масличные (подсолнечник, рапс, лён) культуры. Этот страховой продукт основывается на индексе влаги в почве – её недостатке и переизбытке. Благодаря нему, предприниматели могут застраховать свои риски от засухи или переизбытка осадков», - отметила Асемгуль Мустафина, директор департамента страхования АКК.

По ее данным, в животноводстве предоставляется страховая защита от гибели, убоя и утраты крупного рогатого скота в результате болезней, пожара, несчастных случаев, стихийных бедствий и кражи как на территории своего хозяйства (обычное покрытие), так и на территории соседних хозяйств в радиусе 5 км (расширенное покрытие).

Все процедуры, начиная от заключения договора и заканчивая выплатами, будут производиться на информационном сервисе Agroinsurance, размещенном на платформе Qoldau.kz на основе электронной цифровой подписи сельхозтоваропроизводителя. Сервис полностью автоматизирован, и при наступления страхового случая клиент получит уведомление в личном кабинете системы и на личную электронную почту. Далее страхователю при помощи ЭЦП необходимо оформить заявление о выплате на страховщика (страховую компанию), который обеспечивает выплату.

В системе работают только лицензированные страховые компании. Риски в рамках данного страхового продукта будут также перестраховываться в международных перестраховочных компаниях с рейтингом «А» на мировом страховом рынке. Это позволит обеспечить гарантированные выплаты в случае наступления страховых рисков.

Напомним, что АО «НУХ «Байтерек» завершило объединение двух дочерних организаций, финансирующих отрасль АПК. С 13 декабря текущего года в АО «Аграрная кредитная корпорация» перешли все обязательства по кредитам клиентов АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Помимо этого, в АКК переданы функции ФФПСХ по кредитованию микробизнеса, оператора по страхованию в агропромышленном комплексе и функции поверенного (агента) по сельской ипотеке в рамках проекта «С дипломом в село!».

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#Экономика   #Сельское хозяйство  
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