Оператором по страхованию в агропромышленном комплексе стала Аграрная кредитная корпорация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дочерняя компания Холдинга «Байтерек» - Аграрная кредитная корпорация предлагает клиентам девять добровольных страховых продуктов. Выгодное предложение направлено на стимулирование сельхозтоваропроизводителей и удешевление договора страхования наполовину, так как 50% от суммы страховой премии покрывается за счет государства, передает МИА «Казинформ».

Казахстанские аграрии могут минимизировать свои производственные риски, застраховав посевы или сельхоз животных.

«В растениеводстве страхованию подлежат зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза, овёс) и масличные (подсолнечник, рапс, лён) культуры. Этот страховой продукт основывается на индексе влаги в почве – её недостатке и переизбытке. Благодаря нему, предприниматели могут застраховать свои риски от засухи или переизбытка осадков», - отметила Асемгуль Мустафина, директор департамента страхования АКК.

По ее данным, в животноводстве предоставляется страховая защита от гибели, убоя и утраты крупного рогатого скота в результате болезней, пожара, несчастных случаев, стихийных бедствий и кражи как на территории своего хозяйства (обычное покрытие), так и на территории соседних хозяйств в радиусе 5 км (расширенное покрытие).

Все процедуры, начиная от заключения договора и заканчивая выплатами, будут производиться на информационном сервисе Agroinsurance, размещенном на платформе Qoldau.kz на основе электронной цифровой подписи сельхозтоваропроизводителя. Сервис полностью автоматизирован, и при наступления страхового случая клиент получит уведомление в личном кабинете системы и на личную электронную почту. Далее страхователю при помощи ЭЦП необходимо оформить заявление о выплате на страховщика (страховую компанию), который обеспечивает выплату.

В системе работают только лицензированные страховые компании. Риски в рамках данного страхового продукта будут также перестраховываться в международных перестраховочных компаниях с рейтингом «А» на мировом страховом рынке. Это позволит обеспечить гарантированные выплаты в случае наступления страховых рисков.

Напомним, что АО «НУХ «Байтерек» завершило объединение двух дочерних организаций, финансирующих отрасль АПК. С 13 декабря текущего года в АО «Аграрная кредитная корпорация» перешли все обязательства по кредитам клиентов АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Помимо этого, в АКК переданы функции ФФПСХ по кредитованию микробизнеса, оператора по страхованию в агропромышленном комплексе и функции поверенного (агента) по сельской ипотеке в рамках проекта «С дипломом в село!».