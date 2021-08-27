Оперативный штаб создан на месте происшествия в Жамбылской области
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Байзакском районе на месте возгорания и взрывов в воинской части создан оперативный штаб во главе с акимом Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев находится на месте происшествия.
Как сообщалось, возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области.По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 23.30 в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.
Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.
Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром.
Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.
С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.
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