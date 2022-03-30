Оперативный штаб по устранению последствий непогоды работает во всех районах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех районных акиматах столицы в усиленном режиме продолжает работу оперативный штаб по устранению последствий непогоды. Все службы работают в круглосуточном режиме, дежурят бригады, ведутся работы по починке светофоров, фонарей, ограждений, вывозу деревьев и др. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Номера оперативного штаба:

район Сарыарка - 8 705 429 88 25, 55 64 91;

район Алматы - 8 708 813 3581, 36-10-90, 8 707 170 11 81 (WhatsApp);

район Байконыр - 8 775 938 06 91, 55 75 19;

район Есиль- 8 775 643 40 63, 8 701 444 48 65, 8 775 110 01 96, 55 73 82, 55 69 07.

По этим номерам, в том числе можно обратиться по вопросам кровли, фасада домов и др.

Столичными спасателями при проведении аварино-спасательных операций по городу и близлежащих участках спасено 160 человек, из них 52 – дети. По всем направлениям патрулировала высокопроходимая техника (Кунг, Трэкол), которая осуществляла эвакуацию граждан и автомобилей.

Совместно с дорожной полицией были выставлены посты для недопущения проезда автомашин. По городу курсировали вахтовки для доставки граждан, ожидающие автобусы на остановках.