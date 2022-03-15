Оперативный штаб по сбору проблемных вопросов от предпринимателей создали в НПП«Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с наложением санкций на Российскую Федерацию и их влиянием на экономику Казахстана более 30 000 строителей могут остаться без работы. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель президиума РОЮЛ «Союз строителей Казахстана» Талгат Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за сложившейся ситуации более 30 000 человек останутся без работы, более 600 объектов остались без финансирования. Социальная напряженность может привести к новым январским событиям. Отрасли нужны срочные антикризисные меры», – сказал Талгат Ергалиев.

В свою очередь, и.о. директора Палаты предпринимателей города Нур-Султана Бейсен Жолболдиев сообщил, что в Национальной палате предпринимателей «Атамекен» создан оперативный штаб по сбору проблемных вопросов от предпринимателей.

«Штаб работает круглосуточно и на сегодняшний день собрано около 377 проблем бизнеса, из них по городу Нур-Султану - 45 вопросов. Это перевозка, логистика, поставка продуктов питания, медицинских изделий, строительных материалов, перевод денежных средств и т д. Многие предприниматели не могут поставить, транспортировать груз, продукцию из-за границы, Беларуси, России – трубы, бумагу, железа, строительные материалы, медицинские изделия», – сказал Б. Жолболдиев.

И.о. директора Палаты также отметил, что существует риск срыва сроков по контрактам, подписанным в 2021 году (когда курс доллара был около 435 тенге), потому что на сегодняшний день курс поднялся на 80 тенге и составляет более 510 тенге за доллар.

В ходе пресс-конференции обсуждались меры, направленные на сохранение занятости в сфере строительства; сохранение ипотечных продуктов для возможности реализации долевого строительства; принятие мер по поддержке государственных заказов в строительстве; регулирование цен при производстве местных строительных материалов для стабилизации и демонополизации рынка; финансирование новых производств стройиндустрии для импортозамещения.