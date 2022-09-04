Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Оперативный штаб для помощи детям работает в Костанайской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Сентября 2022, 16:56
Оперативный штаб для помощи детям работает в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области при оперативном штабе работают специалисты для поддержки и оказания помощи детям из пострадавших населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Для организации оперативной помощи детям Министерство просвещения организовало работу круглосуточных горячих линий: Telegram-чат «Bala gorqau» – 87761707383, +7 777 183 6567, +77013786629.

В регион командированы вице-министр просвещения Гани Бейсембаев и заместитель председателя Комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев. В школах организованы эвакоприемные пункты. Дети обеспечены теплой одеждой и горячим питанием.

«До стабилизации ситуации более 3000 школьников региона будут обучаться дистанционно. Для этого сотрудники штаба совместно с представителями управления образования Костанайской области создадут все условия. Дети, которым нужна помощь, находятся в школах, они в безопасности, их здоровью ничего не угрожает», – сообщил вице-министр просвещения Гани Бейсембаев.

Для оказания поддержки эвакуированным детям в Минпросвещения РК предложили родителям отправить детей в Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», где созданы условия для проживания и обучения. Так уже делали во время возникавших ранее чрезвычайных ситуаций.

Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

Сегодня открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае, а также пункты приема помощи по регионам от партии «AMANAT». Костанайские заводы тоже окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим, а организаторы музыкального фестиваля перечислят в помощь людям 50 млн тенге.


Костанайская область   Образование   Происшествия   Регионы   Общество   Пожар   Минпросвещения РК   Костанай   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану