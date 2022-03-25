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Оперативным Штабом по антикризисным мерам рассмотрены вопросы агропромышленного комплекса

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
25 Марта 2022, 09:22
Оперативным Штабом по антикризисным мерам рассмотрены вопросы агропромышленного комплекса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вчера, 24 марта, в Нур-Султане состоялось очередное совещание Оперативного штаба по антикризисным мерам при Правительстве Республики Казахстан под председательством Премьер-Министра Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В рамках заседания члены Оперативного штаба рассмотрели ряд оперативных и системных вопросов, стоящих сегодня перед сферой агропромышленного комплекса (АПК) РК:

- дополнительное выделение средств для проведения весеннего посева;

- основные проблемы логистики доставки необходимых товарно-материальных ценностей для сельхозпроизводства.

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На заседании отмечено, что текущая внешнеполитическая ситуация провоцирует рост мировых, и в том числе внутриказахстанских цен на сельскохозяйственные товары, включая технику, семена, генетический материал, минеральные удобрения, и т.п.

В соответствии с поручением Премьер-Министра А. Смаилова, Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития проводится работа по снижению цен на минеральные удобрения. Так, с 16 марта стоимость аммиачной селитры снижена с 200 тыс. тг до 160 тыс. тг за тонну.

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Ранее на заседании Правительства Премьер-Министром А. Смаиловым было поручено Министерству сельского хозяйства, совместно с Министерствами финансов и национальной экономики, АО «НУХ «Байтерек» обеспечить выделение дополнительного бюджетного кредита на проведение весенне-полевых и уборочных работ в сумме 70 млрд тг в рамках уточнения республиканского бюджета. Для решения проблем с залогами у фермеров предложено предусмотреть возможность кредитования аграриев через трейдеров зернового и масличного рынка, которые имеют необходимые ликвидные залоги.

В рамках наращивания отечественной продуктовой безопасности, глава МСХ сообщил о программе разработки собственных семенных сортов для снижения импортной зависимости. Как пояснил глава ведомства, Минсельхозом разработана дорожная карта по культивированию отечественных семян.

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«Необходимо в кратчайшие сроки принять среднесрочную программу по развитию науки отечественных семенных сортов. Идет вырождение текущих сортов семян, производительность падает. Наблюдается устойчивая тенденция к усилению засухи из года в год. В данных реалиях первостепенное значение имеет разработка новых сортов семян устойчивых к засухе, и дающих больший объем продукции», — поручил Глава Кабмина. Также, Правительством дано поручение Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с АО «Қазақстан Темір Жолы» в целях своевременной поставки товарно-материальных ценностей для сельхозпроизводства обеспечить дополнительным подвижным составом и проработать вопрос альтернативных маршрутов поставки по импорту семян из Российской Федерации.


Правительство РК   Наука   Минсельхоз   Транспорт   Сельское хозяйство   Логистика  
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