Оперативные группы со следователями-женщинами созданы в департаментах полиции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в сети Facebook написал о результатах выполнения поручения Главы государства по поводу введения специализации женщин-следователей по расследованию насильственных преступлений, совершенных против женщин и детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

25 февраля текущего года на заседании Национального совета общественного доверия Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручал ввести специализацию женщин-следователей по расследованию насильственных преступлений, совершенных против женщин и детей.

«Это позволит не допускать факты предвзятого и нетактичного отношения к потерпевшим», - отмечал Глава государства.

В департаментах полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы, в состав которых вошли следователи-женщины. Утверждены правила об организации работы таких групп по раскрытию и расследованию половых преступлений, совершенных в отношении женщин и несовершеннолетних.

В отделах по расследованию преступлений против личности городских и районных управлений, а также следственных управлений полиции созданы группы по расследованию насильственных (половых) преступлений в отношении женщин и несовершеннолетних, в состав которых вошли следователи-женщины.





С полным текстом выступления Главы государства на V заседании Национального совета общественного доверия можно ознакомиться здесь.