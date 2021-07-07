Оперативные группы со следователями-женщинами созданы в департаментах полиции РК
25 февраля текущего года на заседании Национального совета общественного доверия Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручал ввести специализацию женщин-следователей по расследованию насильственных преступлений, совершенных против женщин и детей.
«Это позволит не допускать факты предвзятого и нетактичного отношения к потерпевшим», - отмечал Глава государства.
В департаментах полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы, в состав которых вошли следователи-женщины. Утверждены правила об организации работы таких групп по раскрытию и расследованию половых преступлений, совершенных в отношении женщин и несовершеннолетних.
В отделах по расследованию преступлений против личности городских и районных управлений, а также следственных управлений полиции созданы группы по расследованию насильственных (половых) преступлений в отношении женщин и несовершеннолетних, в состав которых вошли следователи-женщины.
С полным текстом выступления Главы государства на V заседании Национального совета общественного доверия можно ознакомиться здесь.