РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:34, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Оперативные группы со следователями-женщинами созданы в департаментах полиции РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в сети Facebook написал о результатах выполнения поручения Главы государства по поводу введения специализации женщин-следователей по расследованию насильственных преступлений, совершенных против женщин и детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    25 февраля текущего года на заседании Национального совета общественного доверия Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручал ввести специализацию женщин-следователей по расследованию насильственных преступлений, совершенных против женщин и детей.

    «Это позволит не допускать факты предвзятого и нетактичного отношения к потерпевшим», - отмечал Глава государства.

    В департаментах полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы, в состав которых вошли следователи-женщины. Утверждены правила об организации работы таких групп по раскрытию и расследованию половых преступлений, совершенных в отношении женщин и несовершеннолетних.

    В отделах по расследованию преступлений против личности городских и районных управлений, а также следственных управлений полиции созданы группы по расследованию насильственных (половых) преступлений в отношении женщин и несовершеннолетних, в состав которых вошли следователи-женщины.


    С полным текстом выступления Главы государства на V заседании Национального совета общественного доверия можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    МВД РК Президент Президент Казахстана Борьба с преступностью Президентский пакет мер Реформы Токаева Главная Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций могут построить в Казахстане
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!