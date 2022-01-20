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Операции онкобольным начали выполнять с помощью оборудования с разрешением 4К в Алматы

20 Января 2022 20:07
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Операции онкобольным начали выполнять с помощью оборудования с разрешением 4К в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинском онкологическом центре запустили проведение операций онкологическим пациентам с помощью хирургической видеосистемой ультравысокого разрешения 4К, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе онкоцентра сообщили, что на сегодня выполнены уже несколько операций при раке желудка, толстой кишки, почки и другие.

«Это оборудование позволяет в ходе операции получить видеовизуализацию оперативного поля максимально высокой четкости, которая лучше, чем при открытых операциях. В результате мы можем рассмотреть каждую деталь, изображения выглядят физически больше, видны тонкие структуры тканей с высокой точностью. Благодаря этому обзор операционного поля улучшается, и вмешательство становится безопаснее. Во время проведения операции на коже пациента делается лишь несколько проколов, что несомненно менее травматично для пациента, сокращается срок послеооперационного восстановления, снижается риск послеоперационных осложнений и реабилитация проходит быстрее», - рассказывает онкохирург Нурлан Балтаев.

Первым пациентом, которому была проведена операция с помощью японского оборудования производства «Олимпус», стал пациент с диагнозом злокачественная опухоль желудка. Выполнена лапароскопическая гастрэктомия. Операция длилась порядка 1,5 часа. Несмотря на то, что она была достаточно сложной и обширной, пациента уже на второй день активизировали, подняли, и он начал передвигаться самостоятельно.

Сообщается, что для проведения операции на этом оборудовании в центре есть обученные высоквалифицированные врачи, которые прошли обучение согласно мировым стандартам в Германии и Южной Корее.

Напомним, что только за прошедший 2021 год год в хирургических отделениях центра выполнено более 2500 операций, почти 50% с использованием лапароскопической техники.

Стоит отметить, что хирургическая видеосистема ультравысокого разрешения 4К была приобретена акиматом города в декабре 2021 года.


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#Алматы   #Здравоохранение  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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