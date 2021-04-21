Операции на туберкулез позвоночника провели в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В областном центре фтизиопульмонологии пациентам с диагнозом туберкулезный спондилит сделали сложную операцию. Здесь прошёл мастер-класс с участием врача Национального научного центра фтизиопульмонологии Серика Туткушбаева. Он провел операцию по туберкулезу внелегочного костного сустава. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Первую операцию сделали 46-летней пациентке областного центра фтизиопульмонологии. Она болела 7 месяцев, и у нее отказали ноги. Вторую операцию провели 38-летнему мужчине. Больным диагностировали активную стадию туберкулезного спондилита Тһ8-9 и Тһ11-12. Перед сложной операцией они лечились 20 дней.

Стоит отметить, что в течение суток больных перевели из отделения реанимации в хирургическое. Сегодня у пациентов утихла боль, и появилась возможность двигать ногами.

«Около 70 процентов больных костно-суставным туберкулезом обращаются за хирургической помощью. Различают лекарственно-чувствительные, лекарственно-устойчивые формы туберкулеза. Сейчас мы выявляем устойчивую форму туберкулеза до 60-63 процентов. Назначаем соответствующее лекарство, так как в это время эффективность лечения увеличивается. Мы нацелены на раннее выявление туберкулеза», - отметил заведующий отделением Туркестанского областного центра фтизипульмонологии Куаныш Амиров.

В Туркестанской области около 10-15 больных с диагнозом «Туберкулезный спондилит» направляют в Национальный научный центр фтизиопулмонологии. Это заболевание лечится только операцией.



