Операции на 2,4 млрд тенге за счет ОСМС провели детям в Казахстане с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с начала года было проведено 582 операции на сумму 2,4 млрд тенге за счет средств обязательного социального медицинского страхования. В среднем стоимость одной такой операции составляет более 4 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Фонда медстархования сообщили, что самыми распространенными диагнозами у детей, которые лечатся с применением высокотехнологичных медицинских услуг, являются болезни системы кровообращения, мочеполовой системы, органов пищеварения, эндокринной системы, врожденные пороки.

«С начала этого года 198 детей обрели возможность слышать благодаря имплантации кохлеарных слуховых аппаратов, 172 пациентам восстановили функции сердца, 67 детям провели операции на органах мочеполовой системы. Казахстанские специалисты провели 22 аллогенных и 5 аутологичных трансплантаций костного мозга при лечении онкологических заболеваний крови и костного мозга. Еще 9 маленьким казахстанцам трансплантировали печень, двоим провели сложные нейрохирургические операции при опухолях головного мозга», - отметили в фонде.

Больше всего высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают в Нур-Султане и Алматы. За 8 месяцев 2021 года в столице провели 278 высокотехнологичных операций детям, в Алматы – 252.

Отмечается, что решение о направлении на получение высокотехнологичной медпомощи принимает специальная комиссия. Далее медорганизация по месту прикрепления пациента направляет пакет документов на рассмотрение комиссии, после чего комиссия рассматривает документы, определяет обоснованность направления и принимает решение, оформляя его в протокол.

При принятии положительного решения комиссия ВТМУ регистрирует направление на госпитализацию в Портале «Бюро госпитализации» с прикреплением пакета документов пациента. Направление на госпитализацию рассматривается в течение двух рабочих дней с момента поступления и определяет дату госпитализации в стационар.