OpenAI запускает рекламу в бесплатной версии ChatGPT

По данным компании, монетизация через рекламу позволит снять часть ограничений для тех, кто не готов платить за подписку. Параллельно компания делает тариф ChatGPT Go доступным во всех странах присутствия сервиса, за 8 долларов в месяц пользователи получат расширенные лимиты на сообщения, создание изображений, работу с файлами и память чат-бота.

Тестирование стартует в США, затем распространится на другие страны. Рекламу увидят только совершеннолетние авторизованные пользователи. Объявления появятся внизу ответов ChatGPT и будут соответствовать теме запроса. Их четко выделят визуально, отделив от основного текста.

OpenAI гарантирует, что реклама не повлияет на качество ответов нейросети. Переписки останутся конфиденциальными — рекламодатели не получат к ним доступ. В настройках можно будет управлять персонализацией, скрывать отдельные объявления или полностью отключить рекламу, перейдя на платный тариф.

Во время тестирования система не покажет рекламу несовершеннолетним и исключит её показ в контексте чувствительных тем: здоровья, психического состояния и политики.

В перспективе OpenAI может добавить интерактивные форматы, которые позволят задавать вопросы о рекламируемых продуктах прямо в диалоге. Однако в компании подчеркивают, что основной фокус остаётся на платных подписках, а реклама — лишь дополнительный источник дохода.