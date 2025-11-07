OpenAI получила семь исков из-за суицида пользователей ChatGPT

Как пишет газета The Wall Street Journal, согласно судебным заявлениям, четыре человека, в том числе 17-летний подросток из Джорджии и 23-летний житель Техаса, покончили жизнь самоубийством, еще трое получили сильную психологическую травму вследствие общения с ChatGPT. Истцы утверждают, что «люди впадали в бредовые состояния, иногда приводившие к самоубийству, после продолжительных сеансов общения с чат-ботом». Они требуют выплаты компенсаций, а также внесения коррективов в работу ChatGPT, предусматривающих автоматическое завершение разговоров.

OpenAI назвала подобную ситуацию «ужасающей». Представители компании заявили, что изучает соответствующие документы, чтобы разобраться в деталях. В OpenAI обратили внимание на внесенные в октябре изменения в чат-бот, которые позволяют ему лучше распознавать и реагировать на психические расстройства, а также направлять людей за реальной помощью.

— Мы продолжаем совершенствовать реакцию ChatGPT в деликатные моменты, — заверили в компании.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что ChatGPT подтолкнул мужчину к убийству матери и самоубийству.

Кроме того родители подростка, который покончил с собой в США после общения с ChatGPT, подали в суд на OpenAI и гендиректора компании Сэма Альтмана. Согласно иску, подросток умер после того, как в течение нескольких месяцев обсуждал вопрос о самоубийстве с ChatGPT.

Мы также писали о том, что переписки с ChatGPT могут быть использованы в суде.