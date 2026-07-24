Open Air «ӘDILET EVENT» прошел в Туркестане

В Туркестане 24 июля 2026 года на территории туристско-развлекательного комплекса «Karavan Saray» состоялся масштабный концерт под открытым небом Open Air «ӘDILET EVENT». Финальной частью вечера стало масштабное световое дрон-шоу, передает агентство Kazinform.

Послушать выступления звезд казахстанской эстрады пришли более 7 тысяч жителей и гостей города.

Перед началом музыкальной программы член Республиканского предвыборного штаба Максим Рожин и председатель молодежного крыла «Жастар рухы» Акерке Искандерова рассказали о цели мероприятия и обратились к собравшимся.

Затем началась концертная программа, объединившая патриотические, народные и современные музыкальные композиции. На сцене выступили казахстанские исполнители Маржан Ерланкызы, Абзал Жумагалиев, Баянсұлу и Садраддин.

Ярким завершением концертного вечера стало выступление популярного казахстанского исполнителя Садраддина.

Финальной частью вечера стало масштабное световое дрон-шоу, которое прошло в рамках тура по городам Казахстана в поддержку партии «Әділет».

Фото: партия «Әділет»

Шоу открылось изображением карты Казахстана, символизирующей единство страны и общие ценности. Затем в небе появился величественный беркут — символ силы, независимости и национальной гордости. Отдельные визуальные образы были посвящены историческому и культурному наследию Туркестана — мавзолею Ходжи Ахмеда Ясави и Тайказану, напоминающим о древней истории региона и его значении на Великом шелковом пути.

Во время шоу также были представлены главные ценности, отраженные в идеологии партии: ответственность, уважение к труду, честность, активная гражданская позиция, уважение к закону и общественному порядку. Отдельные сцены были посвящены концепции «Таза Қазақстан» и идее справедливого общества.

Одним из центральных моментов стало появление символики партии «Әділет», а завершилось дрон-шоу изображением Государственного флага Республики Казахстан и даты предстоящих выборов — 23 августа.

Фото: партия «Әділет»

Изготовлено: пресс-служба партии «Əділет». Оплачено из средств избирательного фонда ОО «Партия «Əділет». Заказчик: Минжасаров Н.Т.