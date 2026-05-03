ОПЕК+ готовится увеличить добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки

Участники ОПЕК+ договорились об очередном повышении квот на добычу нефти. Реализация решения остается пока неопределенной на фоне геополитической нестабильности и перебоев поставок, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters .

Участники ОПЕК+ согласовали очередное повышение целевых показателей добычи нефти в июне примерно на 188 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.

По их данным, окончательное решение ожидается на предстоящем заседании 3 мая. В обсуждении участвуют семь стран: Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Россия и Оман. При этом фактическое увеличение добычи может носить ограниченный характер из-за текущих внешних факторов.

Источники отмечают, что решение может остаться во многом символическим до стабилизации ситуации в регионе Персидского залива и возобновления нормального судоходства через Ормузский пролив. Перебои в поставках уже оказали давление на рынок нефти.

Ранее сообщалось о резком росте цен на нефть до четырехлетнего максимума, более 125 долларов за баррель. Аналитики предупреждают о возможном дефиците авиационного топлива в ближайшие месяцы и ускорении глобальной инфляции.

Фактическая добыча в странах ОПЕК+ в марте, по данным организации, составляла около 35,06 млн баррелей в сутки, при этом наибольшие сокращения пришлись на Саудовскую Аравию и Ирак. Россия также снизила производство из-за повреждений инфраструктуры.

Напомним, Объединенные Арабские Эмираты приняли решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. ОАЭ вступили в ОПЕК в 1967 году через эмират Абу-Даби и сохранили свое членство после образования Объединенных Арабских Эмиратов в 1971 году.