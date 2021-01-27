Опасный червец в хурме обнаружили в Атырау
Как сообщила государственный инспектор по карантину растений Атырауской городской территориальной инспекции Комитета государственной инспекции МСХ РК Шолпан Жумахметова, опасный вредитель был обнаружен в ходе проведения вторичного карантинного фитосанитарного досмотра подкарантинной продукции, поступившей на склад временного хранения. Опасным сельскохозяйственным вредителем червецом была поражена партия хурмы в объеме 18,6 тонны, прибывшая из Азербайджана.
«Червец обнаружен мертвым, поэтому опасности его распространения нет. Но предпринимателям нужно быть бдительными, получая подобный товар», - сказала Шолпан Жумахметова.
Червец ( Pseudococcus comstocki) поражает более 350 различных растений, в основном такие плодовые культуры, как яблоня, груша, персик, хурма, гранат и другие.