Опасный червец в хурме обнаружили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в хурме обнаружили опасный сельскохозяйственный вредитель червец, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила государственный инспектор по карантину растений Атырауской городской территориальной инспекции Комитета государственной инспекции МСХ РК Шолпан Жумахметова, опасный вредитель был обнаружен в ходе проведения вторичного карантинного фитосанитарного досмотра подкарантинной продукции, поступившей на склад временного хранения. Опасным сельскохозяйственным вредителем червецом была поражена партия хурмы в объеме 18,6 тонны, прибывшая из Азербайджана.

«Червец обнаружен мертвым, поэтому опасности его распространения нет. Но предпринимателям нужно быть бдительными, получая подобный товар», - сказала Шолпан Жумахметова.

Червец ( Pseudococcus comstocki) поражает более 350 различных растений, в основном такие плодовые культуры, как яблоня, груша, персик, хурма, гранат и другие.