Опасную езду на велосипеде приравнивают к автомобильной в Великобритании

На фоне обеспокоенности безопасностью дорожного движения британское правительство внесло на рассмотрение парламента законодательство, предусматривающее ужесточение ответственности за опасное вождение велосипеда, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Новые меры, которые также будут распространятся на электросамокаты, моноколеса и аналогичные транспортные средства, призваны защитить законопослушных велосипедистов, пешеходов и других участников дорожного движения, а также обеспечить справедливость отправления правосудия.

— Правительство согласилось инициировать новые законы, согласно которым велосипедисты, которые убивают или наносят серьезные травмы из-за опасной езды, или причиняют смерть из-за неосторожной езды на велосипеде, должны быть подвергнуты таким же наказаниям, как водители и мотоциклисты, — говорится в сообщении британского кабмина.

Триггером к обсуждению изменений стало столкновение велосипедиста и 81-летней женщины в Лондоне в июне 2022 года, в результате которого пешеход погибла, а водителю не было предъявлено никаких уголовных обвинений, о чем сообщили британские СМИ в мае.

В настоящее время велосипедное движение в Великобритании регулируется законами XIX века, предназначенными для передвижения лошадей и конных повозок. При этом ограничения скорости в стране распространяются на автомобили и мотоциклы, но не на велосипеды.

Во время обсуждения законопроекта в парламенте депутаты привели статистику, согласно которой в период с 2018 по 2022 год в Великобритании в результате столкновений с участием велосипедистов пострадали 2 тысячи пешеходов. Из них девять инцидентов привели к летальным исходам, 657 — к очень серьезным травмам и 1292 — к телесным повреждениям.