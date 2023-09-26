Опасность искусственного интеллекта обсудят на саммите в Великобритании

Использование искусственного интеллекта для производства оружия массового уничтожения станет одной из главных тем обсуждений на первом глобальном саммите по безопасности искусственного интеллекта, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На мероприятии, которое состоится 1-2 ноября на объекте «Блетчли-парк» в 80 километрах к северу от Лондона, бывшем центре дешифровки в период Второй мировой войны, делегаты обсудят актуальные риски, которые может нести неконтролируемое развитие искусственного интеллекта.

Точное количество участников не раскрывается, но, как сообщают британские СМИ, должны присутствовать несколько мировых лидеров, в их числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Помимо политиков, ожидается участие топ-менеджеров крупных технологических компаний, специализирующихся на разработке искусственного интеллекта, экспертов, представителей организаций гражданского общества и академических кругов.

«На саммите особое внимание будет уделено двум областям: рискам нецелевого использования технологий, например, когда злоумышленник использует искусственный интеллект для применения биологического оружия или кибератак, а также рискам потери контроля, которые могут возникнуть в результате использования передовых систем», - говорится в распространенном британским правительством коммюнике.

Технологии искусственного интеллекта получили стремительное развитие в последние годы. Весной 2023 года появилась новая версия популярного чат-бота ChatGPT, который способен давать ответы на различные вопросы, писать стихи и даже сдать экзамен в вузе.

Британские эксперты выражают обеспокоенность тем, что некоторые сервисы искусственного интеллекта могут лгать человеку, а в перспективе смогут написать собственный код, что делает их непредсказуемыми. В свою очередь, технологические компании вкладывают сотни миллионов долларов в развитие новых технологий, иногда без оглядки на этические нормы.

Впрочем, в рамках саммита также ожидается дискуссия касательно совместной работы над технологией искусственного интеллекта для достижения ощутимых общественных благ: от лечения болезней до улучшения образования.

«Одной из основных целей саммита является выявление и использование возможностей «искусственного интеллекта во благо» в целях улучшения работы государственных служб, таких как национальная служба здравоохранения и образование», - отмечают в британском правительстве.

«Через несколько недель мы проведем важнейшие переговоры о том, как управлять рисками, возникающими в результате самых приоритетных и быстрых достижений в области искусственного интеллекта, чтобы противостоять его неправильному использованию и обеспечить его применение для преобразования наших государственных служб к лучшему», - сказала министр науки, инноваций и технологии Великобритании Мишель Донелан.

Отметим, ранее тема применения искусственного интеллекта была предметом обсуждения лидеров «Большой двадцатки» и «Большой семерки», а также в рамках ООН и запущенной в июне 2020 года многосторонней инициативе «Глобальное партнерство по искусственному интеллекту».