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Опасность формирования шугоходов сохраняется в Алматы - ДЧС

6 Января 2023, 15:11
Опасность формирования шугоходов сохраняется в Алматы - ДЧС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ближайшие дни в Алматы сохраняется опасность формирования и прохождения шугоходов. Спасатели рекомендуют жителям и гостям города не находиться вблизи русел рек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматы сообщили, что в связи с повышением температурного фона на реках активизируются ледовые явления: донный лед, зажоры, забереги и другие. Длительные морозы и резкое потепление может привести к формированию и прохождению шугоходов (ледово-водные сели, прим.ред.).

«По словам специалистов «Казселезащиты», в ближайшие дни опасность формирования и прохождения шугоходов сохраняется. Жителям и гостям города не нужно находиться вблизи русел рек Каргалы, Аксай, Улкен и Киши Алматы. Инженерно-инспекторский состав проводит мониторинг водоемов и русел рек», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Работа проводится во всех районах города. Выставлены мобильные передвижные посты на реках Аксай, Улкен и Киши Алматы с целью предупреждения ЧС. Обстановка находится под контролем акимата и ДЧС города.

Ранее сообщалось, что в бассейнах рек Улкен и Киши в Алматы за сутки сошло 18 самопроизвольных снежных лавин общим объемом 29 тысяч кубометров.


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