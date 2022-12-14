НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Опасность формирования и прохождения шугоходов сохраняется - ДЧС Алматы

14 Декабря 2022, 00:30
Опасность формирования и прохождения шугоходов сохраняется - ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в ближайшие дни опасность формирования и прохождения шугоходов сохраняется. Специалисты «Казселезащиты» и ДЧС рекомендуют жителям и гостям города не находиться вблизи русел рек Каргалы, Аксай, Улкен и Киши Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС напомнили, что 13 декабря около 16:30 по реке Есентай прошел шугоход. На место выехали рекогносцировочные группы из специалистов ДЧС, «Казселезащита» и других служб на автомашинах высокой проходимости. Аварийные бригады проводят работы по расчистке русла реки и тротуаров от льда. Также выставлены мобильные передвижные посты на реках Аксай, Улкен и Киши Алматы с целью предупреждения ЧС.

По результатам обследования специалисты выявили, что шугоход сформировался выше Есентайского водоприемника. На отдельных участках повреждены перила обустройства стабилизированного русла реки Есентай. Также на отдельных участках осколки льда попали на тротуары вдоль русла реки. В настоящее время шугоход остановился в русле реки, выше Есентайского водоприемника. Объем отложившегося льда составил 6500-6700 кубометров. Жертв и пострадавших нет.

«В связи с низким температурным фоном на реках активизируются ледовые явления (донный лед, зажоры, забереги и другие). Длительные морозы или резкое потепление может привести к формированию и прохождению шугоходов (ледово-водные сели). Специалисты «Казселезащиты» предупреждают: в ближайшие дни опасность формирования и прохождения шугоходов сохраняется. Жителям и гостям города Алматы не нужно находиться вблизи русел рек Каргалы, Аксай, Улкен и Киши Алматы», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Кроме того, уровень воды резко поднялся в реке Тургень в Алматинской области из-за шугохода.


Теги:
Новости по теме
Последствия схода ледяного потока устраняют на набережной реки Есентай в Алматы
Стал известен соперник казахстанского боксера Батыра Джукембаева в бою за титул WBC
Сошедший лед снес ограждение на набережной реки Есентай в Алматы
Читайте также
Последствия схода ледяного потока устраняют на набережной реки Есентай в Алматы
Уровень воды резко поднялся в реке Тургень в Алматинской области из-за шугохода
Свадебный кортеж злостных нарушителей ПДД задержали в Таразе
Уголовное дело по факту гибели рабочего в Петропавловске переквалифицировали
Стал известен соперник казахстанского боксера Батыра Джукембаева в бою за титул WBC
Европарламент снял с поста вице-председателя подозреваемую в коррупции Еву Кайли
Рабочий погиб на стройке в Петропавловске
Сошедшая лавина перекрыла дорогу в горах Алматинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Историко-туристический центр в Таразе три года без централизованного отопления
2 Аргентина — Хорватия: где смотреть трансляцию матча полуфинала ЧМ-2022 по футболу
3 Жанкош Тураров взлетел в мировом рейтинге после завоевания титула
4 Восемь спортобъектов построят в Махамбетском районе Атырауской области
5 Случаи обморожения зафиксированы в Таразе

Лента новостей