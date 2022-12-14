Опасность формирования и прохождения шугоходов сохраняется - ДЧС Алматы

14 Декабря 2022, 00:30

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в ближайшие дни опасность формирования и прохождения шугоходов сохраняется. Специалисты «Казселезащиты» и ДЧС рекомендуют жителям и гостям города не находиться вблизи русел рек Каргалы, Аксай, Улкен и Киши Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС напомнили, что 13 декабря около 16:30 по реке Есентай прошел шугоход. На место выехали рекогносцировочные группы из специалистов ДЧС, «Казселезащита» и других служб на автомашинах высокой проходимости. Аварийные бригады проводят работы по расчистке русла реки и тротуаров от льда. Также выставлены мобильные передвижные посты на реках Аксай, Улкен и Киши Алматы с целью предупреждения ЧС.

По результатам обследования специалисты выявили, что шугоход сформировался выше Есентайского водоприемника. На отдельных участках повреждены перила обустройства стабилизированного русла реки Есентай. Также на отдельных участках осколки льда попали на тротуары вдоль русла реки. В настоящее время шугоход остановился в русле реки, выше Есентайского водоприемника. Объем отложившегося льда составил 6500-6700 кубометров. Жертв и пострадавших нет.

«В связи с низким температурным фоном на реках активизируются ледовые явления (донный лед, зажоры, забереги и другие). Длительные морозы или резкое потепление может привести к формированию и прохождению шугоходов (ледово-водные сели). Специалисты «Казселезащиты» предупреждают: в ближайшие дни опасность формирования и прохождения шугоходов сохраняется. Жителям и гостям города Алматы не нужно находиться вблизи русел рек Каргалы, Аксай, Улкен и Киши Алматы», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Кроме того, уровень воды резко поднялся в реке Тургень в Алматинской области из-за шугохода.