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Опасное инфекционное заболевание подозревают у скота в СКО

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Апреля 2022, 13:59
Опасное инфекционное заболевание подозревают у скота в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель комитета ветеринарного контроля и надзора Аскар Жакупбаев прокомментировал падеж скота в четырех крестьянских хозяйствах в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас работа ведется, есть подозрение на ринотрахеит. Исследования проводятся, если установят диагноз, там будут проведены карантинные мероприятия, полностью будет проведена вакцинация, дезинфекция, все работы будут проведены. Пока диагноз точно не установлен, но есть подозрение на инфекционное заболевание», - сказал Аскар Жакупбаев в кулуарах Мажилиса после Правительственного часа в Мажилисе.

Он также опроверг информацию о том, что люди сами сжигают скот.

«Ветеринары принимают в этом участие», - заверил представитель Минсельхоза.

Напомним, закладывать дополнительные средства для отлова бродячих животных призвал акиматы Минсельхоз РК.


Северо-Казахстанская область   Мажилис   Минсельхоз   Сельское хозяйство   Регионы Казахстана   Животные  
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