Опасное для здоровья лечение «последствий вакцинации» рекламируют в Казнете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользователи Казнета распространяют видео, содержащее в себе весьма опасные советы по «лечению» последствий вакцинации. Автором протокола «лечения» является врач, практикующая нетрадиционные методы лечения и производящая БАДы, которые и рекомендует пациентам. Объясняем, почему следовать ее советам может быть чревато, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

В первую очередь внимание следует обратить на то, что «лечить» последствия вакцинации нет никакого смысла. Вакцины против COVID-19 эффективны и безопасны, последствием их применения является выработка антител к возбудителю болезни. Нежелательные реакции на препарат в подавляющем большинстве случаев не нуждаются в лечении, а проходят сами через несколько часов или в некоторых случаях дней.

Рекомендации по «лечению» последствий вакцинации были озвучены в эфире шоу Стю Питерса. Это программа является источником фейковых новостей. К примеру, именно там были озвучены ложные утверждения о наличии оксида графена в составе вакцины Pfizer, о присутствии там неких живых микроорганизмов и прочие бездоказательные и антинаучные идеи.

Доктор Зандре Бота, которая разработала план «лечения», также не является специалистом в области иммунологии или вирусологии. Она представитель альтернативной медицины, следовательно, методы ее лечения не имеют научной и доказательной базы.

Она также производит и продает БАДы, которые можно купить в Сети. Что примечательно, на странице ее онлайн-магазина нет ни одного препарата с хотя бы минимальным описанием. Покупателям предлагают делать выбор, ориентируясь по фотографии упаковки БАДов, не предоставляя информации о составе, показаниях к применению и противопоказаниях.

Тем не менее Зандре Бота рекомендует три препарата собственного производства для «лечения» последствий вакцинации. Поскольку никакой информации о составе этих средств в онлайн-магазине нет, то и сказать, какое действие они оказывают на организм, невозможно.

Доктор Бота также советует принимать антикоагулянты. Это препараты, замедляющие процесс свертывания крови. Употреблять их без предварительной сдачи анализов и консультации с врачом может быть опасно.

Следующая рекомендация специалиста по альтернативной медицине – «Ивермектин». Это противопаразитарный препарат, чаще всего применяемый в ветеринарии. О том, что он не имеет доказанной эффективности в борьбе с COVID-19, мы подробно рассказывали ранее.

Прием этого препарата без предварительной консультации с врачом тоже может грозить чрезвычайно неблагоприятными последствиями.

Также доктор Бота советует принимать диоксид хлора. Это опасно! Препараты с содержанием этого вещества официально запрещены в Эстонии и США. Побочными действиями такого «лечения» могут стать острые боли в животе, сильная рвота, обмороки и даже смерть.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что рекомендации из распространяемого видео, бездоказательны и опасны. Сам источник информации крайне ненадежен. Соответственно, доверять этим советам не нужно.