Опасный воздух и грязные реки: предприятия Шымкента оштрафовали на 91,3 млн теңге
За нарушения природоохранного законодательства крупным предприятиям города выписали многомиллионные штрафы. Работу нескольких компаний по решению суда временно остановили, передает корреспондент агентства Kazinform.
С начала года специалисты городского департамента экологии провели 29 проверок. Из них 15 были профилактическими, еще 12 — внеплановыми, две касались соблюдения экологических требований. По итогам проверок возбуждено 39 административных дел.
— Общая сумма наложенных штрафов составила 91,3 млн теңге. На сегодняшний день в доход государства уже взыскано 72 млн теңге. Для устранения выявленных нарушений предприятиям выданы 29 обязательных к исполнению предписаний, — сообщил руководитель департамента экологии Шымкента Ермахан Козыбаев.
Самые крупные штрафы выписали предприятиям, которые выбрасывали загрязняющие вещества в атмосферу с превышением установленных нормативов. ТОО «Rock Minerals» оштрафовали на 17,6 млн теңге, ТОО «Polymettech» — на 63,9 млн теңге. По решению суда работу трех предприятий — ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», ТОО «Rock Minerals» и ТОО «Polymettech» — временно остановили.
Еще две компании — ТОО «DIP TRANS LOGISTICS» и ТОО «Тазалық СК» — работали без экологического разрешения. По постановлению суда их привлекли к административной ответственности, назначили штрафы и приостановили работу на определенный срок.
За первое полугодие экологи проверили и другие крупные предприятия города, в том числе «Водные ресурсы-Маркетинг», «Шымкентцемент», «AZALA Textile», «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и промышленные объекты в индустриальных зонах.
По данным «Казгидромета», уровень загрязнения атмосферного воздуха в Шымкенте в 2026 году оценивается как повышенный. Основными источниками негативного воздействия на окружающую среду остаются промышленные предприятия, автотранспорт и выбросы от частных жилых домов в отопительный сезон.
— Мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется на семи стационарных постах наблюдения. Кроме того, на предприятиях «ПКОП», «Стандартцемент», «Шымкентцемент» и «3-Энергоорталық» внедрены автоматизированные системы экологического мониторинга, позволяющие контролировать выбросы в режиме реального времени, — отметил Ермахан Козыбаев.
Экологи вместе с полицейскими также проверили автомобили. Из 49 машин у десяти обнаружили превышение допустимых норм вредных выбросов. По итогам рейдов в отношении шести водителей составили административные протоколы.
Отдельное внимание специалисты уделили качеству воды в городских реках. За полгода лабораторно-аналитический отдел обследовал 43 объекта, отобрал 634 пробы и выполнил свыше четырех тысяч лабораторных исследований.
Мониторинг показал, что после прохождения через территорию Шымкента в реках Кошкарата, Карасу и Бадам увеличивается концентрация загрязняющих веществ. По данным департамента, это связано со сбросами из ирригационных систем и с тем, что не все жилые дома вдоль берегов подключены к централизованной канализации.
За первое полугодие департамент также оказал 37 государственных услуг, включая выдачу экологических разрешений для объектов первой категории и подготовку заключений по оценке воздействия на окружающую среду. Сейчас в Шымкенте к первой категории относятся 42 предприятия, ко второй — 146, к третьей — 477, к четвертой — 368.
— Работа по контролю за соблюдением природоохранного законодательства будет продолжена. В отношении предприятий, нарушающих экологические требования, и впредь будут приниматься меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — подчеркнул Ермахан Козыбаев.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте за первые пять месяцев этого года предприятия, нарушившие экологические требования, оштрафовали на 89,6 млн теңге.