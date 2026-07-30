Опасный воздух и грязные реки: предприятия Шымкента оштрафовали на 91,3 млн теңге

С начала года специалисты городского департамента экологии провели 29 проверок. Из них 15 были профилактическими, еще 12 — внеплановыми, две касались соблюдения экологических требований. По итогам проверок возбуждено 39 административных дел.

— Общая сумма наложенных штрафов составила 91,3 млн теңге. На сегодняшний день в доход государства уже взыскано 72 млн теңге. Для устранения выявленных нарушений предприятиям выданы 29 обязательных к исполнению предписаний, — сообщил руководитель департамента экологии Шымкента Ермахан Козыбаев.

Самые крупные штрафы выписали предприятиям, которые выбрасывали загрязняющие вещества в атмосферу с превышением установленных нормативов. ТОО «Rock Minerals» оштрафовали на 17,6 млн теңге, ТОО «Polymettech» — на 63,9 млн теңге. По решению суда работу трех предприятий — ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», ТОО «Rock Minerals» и ТОО «Polymettech» — временно остановили.

Еще две компании — ТОО «DIP TRANS LOGISTICS» и ТОО «Тазалық СК» — работали без экологического разрешения. По постановлению суда их привлекли к административной ответственности, назначили штрафы и приостановили работу на определенный срок.

За первое полугодие экологи проверили и другие крупные предприятия города, в том числе «Водные ресурсы-Маркетинг», «Шымкентцемент», «AZALA Textile», «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и промышленные объекты в индустриальных зонах.

По данным «Казгидромета», уровень загрязнения атмосферного воздуха в Шымкенте в 2026 году оценивается как повышенный. Основными источниками негативного воздействия на окружающую среду остаются промышленные предприятия, автотранспорт и выбросы от частных жилых домов в отопительный сезон.

— Мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется на семи стационарных постах наблюдения. Кроме того, на предприятиях «ПКОП», «Стандартцемент», «Шымкентцемент» и «3-Энергоорталық» внедрены автоматизированные системы экологического мониторинга, позволяющие контролировать выбросы в режиме реального времени, — отметил Ермахан Козыбаев.

Экологи вместе с полицейскими также проверили автомобили. Из 49 машин у десяти обнаружили превышение допустимых норм вредных выбросов. По итогам рейдов в отношении шести водителей составили административные протоколы.

Отдельное внимание специалисты уделили качеству воды в городских реках. За полгода лабораторно-аналитический отдел обследовал 43 объекта, отобрал 634 пробы и выполнил свыше четырех тысяч лабораторных исследований.

Мониторинг показал, что после прохождения через территорию Шымкента в реках Кошкарата, Карасу и Бадам увеличивается концентрация загрязняющих веществ. По данным департамента, это связано со сбросами из ирригационных систем и с тем, что не все жилые дома вдоль берегов подключены к централизованной канализации.

За первое полугодие департамент также оказал 37 государственных услуг, включая выдачу экологических разрешений для объектов первой категории и подготовку заключений по оценке воздействия на окружающую среду. Сейчас в Шымкенте к первой категории относятся 42 предприятия, ко второй — 146, к третьей — 477, к четвертой — 368.

— Работа по контролю за соблюдением природоохранного законодательства будет продолжена. В отношении предприятий, нарушающих экологические требования, и впредь будут приниматься меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — подчеркнул Ермахан Козыбаев.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте за первые пять месяцев этого года предприятия, нарушившие экологические требования, оштрафовали на 89,6 млн теңге.