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    Опасный воздух и грязные реки: предприятия Шымкента оштрафовали на 91,3 млн теңге

    За нарушения природоохранного законодательства крупным предприятиям города выписали многомиллионные штрафы. Работу нескольких компаний по решению суда временно остановили, передает корреспондент агентства Kazinform.

    штрафы
    Фото: Kazinform / freepik.com

    С начала года специалисты городского департамента экологии провели 29 проверок. Из них 15 были профилактическими, еще 12 — внеплановыми, две касались соблюдения экологических требований. По итогам проверок возбуждено 39 административных дел.

    — Общая сумма наложенных штрафов составила 91,3 млн теңге. На сегодняшний день в доход государства уже взыскано 72 млн теңге. Для устранения выявленных нарушений предприятиям выданы 29 обязательных к исполнению предписаний, — сообщил руководитель департамента экологии Шымкента Ермахан Козыбаев.

    Самые крупные штрафы выписали предприятиям, которые выбрасывали загрязняющие вещества в атмосферу с превышением установленных нормативов. ТОО «Rock Minerals» оштрафовали на 17,6 млн теңге, ТОО «Polymettech» — на 63,9 млн теңге. По решению суда работу трех предприятий — ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», ТОО «Rock Minerals» и ТОО «Polymettech» — временно остановили.

    Еще две компании — ТОО «DIP TRANS LOGISTICS» и ТОО «Тазалық СК» — работали без экологического разрешения. По постановлению суда их привлекли к административной ответственности, назначили штрафы и приостановили работу на определенный срок.

    За первое полугодие экологи проверили и другие крупные предприятия города, в том числе «Водные ресурсы-Маркетинг», «Шымкентцемент», «AZALA Textile», «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и промышленные объекты в индустриальных зонах.

    По данным «Казгидромета», уровень загрязнения атмосферного воздуха в Шымкенте в 2026 году оценивается как повышенный. Основными источниками негативного воздействия на окружающую среду остаются промышленные предприятия, автотранспорт и выбросы от частных жилых домов в отопительный сезон.

    — Мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется на семи стационарных постах наблюдения. Кроме того, на предприятиях «ПКОП», «Стандартцемент», «Шымкентцемент» и «3-Энергоорталық» внедрены автоматизированные системы экологического мониторинга, позволяющие контролировать выбросы в режиме реального времени, — отметил Ермахан Козыбаев.

    Экологи вместе с полицейскими также проверили автомобили. Из 49 машин у десяти обнаружили превышение допустимых норм вредных выбросов. По итогам рейдов в отношении шести водителей составили административные протоколы.

    Отдельное внимание специалисты уделили качеству воды в городских реках. За полгода лабораторно-аналитический отдел обследовал 43 объекта, отобрал 634 пробы и выполнил свыше четырех тысяч лабораторных исследований.

    Мониторинг показал, что после прохождения через территорию Шымкента в реках Кошкарата, Карасу и Бадам увеличивается концентрация загрязняющих веществ. По данным департамента, это связано со сбросами из ирригационных систем и с тем, что не все жилые дома вдоль берегов подключены к централизованной канализации.

    За первое полугодие департамент также оказал 37 государственных услуг, включая выдачу экологических разрешений для объектов первой категории и подготовку заключений по оценке воздействия на окружающую среду. Сейчас в Шымкенте к первой категории относятся 42 предприятия, ко второй — 146, к третьей — 477, к четвертой — 368.

    — Работа по контролю за соблюдением природоохранного законодательства будет продолжена. В отношении предприятий, нарушающих экологические требования, и впредь будут приниматься меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — подчеркнул Ермахан Козыбаев.

    Ранее сообщалось, что в Шымкенте за первые пять месяцев этого года предприятия, нарушившие экологические требования, оштрафовали на 89,6 млн теңге.

    Загрязнение воздуха Штрафы Шымкент Экология Реки
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор