Опасный тропический комар начал размножаться в Лондоне

Комаров и их личинок выявили на территории жилых объектов в восточной части британской столицы. За последние годы желтолихорадочного комара уже в четвертый раз обнаруживают в Великобритании, однако это первый случай, когда специалисты зафиксировали его размножение в стране.

После обнаружения специалисты Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании провели обработку территории для уничтожения личинок и усилили наблюдение за районом. Они продолжают отлавливать комаров, чтобы определить, есть ли поблизости другие очаги, и при необходимости ликвидировать их.

Желтолихорадочный комар способен переносить несколько опасных вирусных инфекций, включая денге, чикунгунью и Зика. При этом в Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании подчеркивают, что риск для населения в данном случае остается очень низким. Доказательств заражения людей обнаруженными насекомыми нет. Пока также не выявлено присутствие комаров или их личинок в расположенных поблизости общественных местах.

По оценке британских специалистов, насекомые, вероятнее всего, были случайно завезены в страну. Комары могут перемещаться вместе с автомобилями и другим транспортом, багажом, а также импортируемыми растениями.

В настоящее время желтолихорадочный комар не считается закрепившимся в Великобритании: климат страны, как правило, слишком холодный для его длительного выживания. Однако специалисты предупреждают, что изменение климата может способствовать более частому проникновению инвазивных видов комаров и повышать вероятность их выживания на территории страны.

Ранее ВОЗ предупредила об угрозе распространения эпидемии Эболы из-за ситуации в ДР Конго.