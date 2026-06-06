Опасный шелкопряд атаковал более 22 тыс. га лесов в СКО

В Северо-Казахстанской области продолжаются работы по химической обработке лесных массивов, направленные на предотвращение дальнейшего распространения опасного карантинного вредителя - непарного шелкопряда, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования СКО, летом прошлого года лесники обнаружили на стволах деревьев в лесных массивах 6 районов области кладки яиц непарного шелкопряда, а также выявили новые очаги распространения вредителя. В связи с этим специалисты провели дополнительное лесопатологическое обследование лесных угодий в Аккайынском, Магжана Жумабаева, Шал акына, Жамбылском, Кызылжарском, Айыртауском районах, чтобы определить жизнеспособность вредителя после зимовки и уточнить площадь пораженных территорий.

По итогам обследования установлено, что в области непарным шелкопрядом поражены лесные массивы общей площадью более 22,3 тыс. га. Наиболее крупные очаги зафиксированы в Кызылжарском и Соколовском лесных хозяйствах Кызылжарского района, а также в Пресновском лесном хозяйстве Жамбылского района.

Специалисты всесторонне проанализировали масштабы распространения вредителя и в качестве наиболее эффективной меры борьбы рекомендовали проведение химической обработки. В мае–июне в лесных массивах начались работы по обработке специальным препаратом.

— Обработка проводится препаратом «Децис Эксперт». Препарат оказывает воздействие при контакте и через питание, что позволяет уничтожать гусениц в короткие сроки. Особенно эффективен препарат в период массового появления гусениц — в мае–июне, в период их активного питания, — отмечают специалисты.

На период проведения обработки и в течение определенного времени после ее завершения запрещаются выпас скота, сбор грибов и ягод, а также заготовка древесного сока. Кроме того, пчеловодам также необходимо соблюдать меры безопасности.

По словам специалистов, непарный шелкопряд особенно предпочитает листья березы и тополя. Если своевременно не принять меры, поврежденные гусеницами деревья прекращают рост и со временем начинают загнивать.

Ранее сообщалось, что непарный шелкопряд представляет угрозу и для резервата «Ертіс орманы».