Опасные витамины: на границе РК перехватили тонны зараженных овощей и фруктов из Китая

На границе с КНР пресечен ввоз более 39 тонн зараженных персиков и моркови, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

На фитосанитарном контрольном посту «Нұр Жолы» государственные инспекторы по карантину растений пресекли попытку ввоза на территорию Казахстана крупных партий зараженной продукции из Китая.

В ходе проведения тщательного досмотра и лабораторной экспертизы опасные вредители были обнаружены в двух грузовых фурах общим весом 39 тонн.

— Так, в партии персиков весом 19 тонн обнаружен карантинный объект — восточная плодожорка. В партии моркови весом 20 тонн выявлена золотистая картофельная нематода. В соответствии с международным и национальным законодательством в области карантина растений, вся зараженная продукция была оперативно возвращена в страну-экспортер — Китай. В отношении владельцев грузов возбуждены административные дела. Попадание данных карантинных объектов на территорию страны создает прямую угрозу продовольственной безопасности и может привести к значительным потерям урожая у отечественных сельхозпроизводителей, — сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан.

Восточная плодожорка — это опасный карантинный вредитель, бабочка из семейства листоверток, гусеницы которой питаются плодами и молодыми побегами почти всех плодовых деревьев. Повреждает персик, абрикос, сливу, грушу, яблоню, айву, вишню. В отличие от других видов плодожорок она многоядна и кроме плодов вредит листьям и побегам.

Золотистая нематода — микроскопический почвенный червь, который питается растениями, не давая им нормально развиваться и плодоносить. Итог — значительные (до 80%) потери урожая картофеля, моркови и других овощей. Оба вредителя способны заразить здоровые растения на территории, куда их завезли.

В ведомстве отметили, что контроль на государственной границе и фитосанитарных постах продолжается в усиленном режиме для обеспечения экологической и продовольственной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что семена томатов с карантинным вирусом попали в Казахстан из России.