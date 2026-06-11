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    Опасные витамины: на границе РК перехватили тонны зараженных овощей и фруктов из Китая

    На границе с КНР пресечен ввоз более 39 тонн зараженных персиков и моркови, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

    персики зараженные
    Фото: Комитет госинспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК

    На фитосанитарном контрольном посту «Нұр Жолы» государственные инспекторы по карантину растений пресекли попытку ввоза на территорию Казахстана крупных партий зараженной продукции из Китая.

    В ходе проведения тщательного досмотра и лабораторной экспертизы опасные вредители были обнаружены в двух грузовых фурах общим весом 39 тонн.

    — Так, в партии персиков весом 19 тонн обнаружен карантинный объект — восточная плодожорка. В партии моркови весом 20 тонн выявлена золотистая картофельная нематода. В соответствии с международным и национальным законодательством в области карантина растений, вся зараженная продукция была оперативно возвращена в страну-экспортер — Китай. В отношении владельцев грузов возбуждены административные дела. Попадание данных карантинных объектов на территорию страны создает прямую угрозу продовольственной безопасности и может привести к значительным потерям урожая у отечественных сельхозпроизводителей, — сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан.

    Восточная плодожорка — это опасный карантинный вредитель, бабочка из семейства листоверток, гусеницы которой питаются плодами и молодыми побегами почти всех плодовых деревьев. Повреждает персик, абрикос, сливу, грушу, яблоню, айву, вишню. В отличие от других видов плодожорок она многоядна и кроме плодов вредит листьям и побегам.

    Золотистая нематода — микроскопический почвенный червь, который питается растениями, не давая им нормально развиваться и плодоносить. Итог — значительные (до 80%) потери урожая картофеля, моркови и других овощей. Оба вредителя способны заразить здоровые растения на территории, куда их завезли. 

    В ведомстве отметили, что контроль на государственной границе и фитосанитарных постах продолжается в усиленном режиме для обеспечения экологической и продовольственной безопасности страны.

    Ранее сообщалось, что семена томатов с карантинным вирусом попали в Казахстан из России.

    Запреты Сельское хозяйство Казахстан Китай Минсельхоз Санэпидконтроль Граница Импорт
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор