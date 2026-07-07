Опасные погодные явления ожидаются сразу в нескольких регионах Казахстана 7 июля

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 7 июля опубликовало РГП «Казгидромет», передает Kazinform.

С прохождением атмосферных фронтов на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, местами град. На северо-западе, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди. На большей части территории Казахстана прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке — шквал. Ночью и утром на севере, северо-западе, юго-западе, востоке республики ожидается туман.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской областях, областях Жетысу, Улытау, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, области Абай ожидается сильная жара 35-37 градусов, в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-41 градус, в Туркестанской, Кызылординской областях сильная жара 40-41 градус.

Днем на юго-востоке Атырауской, на юге Актюбинской областей ожидается очень сильная жара 40 градусов.

В Туркестанской, на западе Атырауской, на севере Карагандинской, на западе, юго-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской, на востоке Кызылординской, на западе, севере Жамбылской областей ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, юге, востоке области Жетысу, на западе, севере, юго-востоке области Абай, в центре Кызылординской, на западе, севере Туркестанской, на северо-востоке Жамбылской, на юге Атырауской, на севере Алматинской, на востоке Акмолинской, на юго-востоке Павлодарской, на западе Карагандинской, на северо-западе, в центре Восточно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее прогноз погоды по Казахстану на 07-09 июля 2026 года опубликовало РГП «Казгидромет».