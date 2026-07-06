Дожди, грозы, град и жара до 41°C: прогноз по Казахстану на ближайшие три дня

С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды. В течение периода на запад, востоке, юго-востоке, 7–8 июля на севере, в центре республики прогнозируются дожди с грозами, 7 июля в центре, на востоке, 8 июля на западе, в горных районах юго-востока, 9 июля на западе ожидаются сильные дожди, шквал, возможен град. В западных, южных, восточных регионах ожидается усиление ветра.

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: на северо-западе, в центре страны — до сильной жары 35-39°C, в отдельных регионах до очень сильной жары 41°C, на севере — до сильной жары 35-38°C. На остальной территории существенных изменений температурного фона не ожидается.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 7 июля сразу в 16 регионах Казахстана.



