Сильная жара до +41 ожидается в Казахстане

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 7 июля сразу в 16 регионах Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В ряде областей прогнозируются грозы, сильные дожди, град и шквалистый ветер, а на юге и западе страны сохранится сильная жара до 41 градуса. Также в нескольких регионах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Астана — днем ожидаются дождь и гроза.

Алматы — днем возможны кратковременный дождь и гроза.

область Абай — ночью и днем ожидаются дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквал. Порывы ветра до 25 м/с. На юге — жара до +35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Акмолинская область — ночью и днем местами дождь, гроза, град, ночью и утром туман. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Актюбинская область — дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквал. Ветер с порывами до 23–28 м/с. Жара +35…+37 градусов.

Алматинская область — кратковременный дождь, гроза, ветер с порывами до 20 м/с. Жара до +35 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Атырауская область — дождь, гроза, град, ветер с порывами до 20 м/с. Жара до +35 градусов. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область — дождь, гроза, местами град и шквал, ночью туман. Ветер с порывами до 25 м/с. На юге — жара до +35 градусов. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Жамбылская область — в горных районах кратковременный дождь и гроза, ветер до 20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Жетісу — в горных районах дождь и гроза, ветер до 20 м/с. Жара +35…+36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область — дождь, гроза, местами град. Жара до +35 градусов.

Карагандинская область — дождь, гроза, местами сильный дождь и град. На востоке ветер до 18 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Костанайская область — на севере и западе дождь, гроза, ночью и утром местами туман. На юге — жара до +36 градусов.

Кызылординская область — сильная жара +40…+41 градус. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Мангистауская область — ночью и утром местами туман, днем ветер с порывами до 20 м/с. Жара +38…+41 градус.

Павлодарская область — дождь, гроза, местами град и шквал. Ветер до 20 м/с. На юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область — кратковременный дождь, гроза, ночью и утром местами туман.

Туркестанская область — в горных районах кратковременный дождь и гроза, ветер до 20 м/с. Жара до +40 градусов. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Область Улытау — дождь, гроза, местами град. В центре области возможен небольшой дождь. Жара +35…+37 градусов.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут сопровождаться риском возникновения природных пожаров в ряде регионов, поэтому жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности.