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    14:50, 28 Май 2024 | GMT +6

    Опасные для купания водоемы назвали в Алматы

    опасные водоемы
    Фото: ДЧС Алматинской области

    В Алматы с 1 июня начинается купальный сезон. В департаменте по чрезвычайным ситуациям города рассказали, какие водоемы представляют опасность для населения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Начальник управления гражданской обороны ДЧС Ануар Юсупов на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что в городе и предгорных районах имеются 44 водоема (реки, озера, каналы, пруды), из которых 9 представляют опасность для населения в период купального сезона:

    • река Большая Алматинка в микрорайоне Шанырак и в микрорайоне Дархан – Алатауский район;
    • река Большая Алматинка в микрорайоне Дархан – Алатауский район
    • река Большая Алматинка (Аль-Фараби-Навои) – Бостандыкский район;
    • Первомайские пруды в микрорайоне Кемел – Жетысуский район;
    • река Малая Алматинка (поворот на Бутаковку) – Медеуский район;
    • озеро Юннатское – Медеуский район;
    • река Аксай – Наурызбайский район;
    • озеро Аэропортовское – Турксибский район;
    • заводи реки Карасу (Шестуха) - Турксибский район.

    Акиматом города определены 4 места для массового отдыха на воде: западная и восточная часть озера Сайран; зона отдыха «Гульдер» и пляжная зона Роща «Баума» вдоль Большого Алматинского канала имени Д. Кунаева.

    - На сегодняшний день на озере Сайран проводится благоустройство прилегающей территории, завершение благоустройства запланировано в мае 2025 года. Заполнение водой Большого Алматинского Канала в связи с капитальным ремонтом в текущем году не планируется», - сообщил Ануар Юсупов.

    Спикер отметил, что в целях недопущения несчастных случаев на воде, департаментом проводятся рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников полиции, спасателей РОСО, а также волонтеров. 

    Во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать простые правила:

    • не оставлять детей без присмотра у воды;
    • купаться только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;
    • не умея плавать, не заходить в воду выше пояса;
    • во время купания не терять друг друга из виду;
    • не заплывать далеко от берега за буйки и знаки ограждения;
    • не прыгать в воду с лодок, мостов и причалов;
    • не купаться в ночное время.

    ДЧС Алматы рекомендует жителям и гостям города соблюдать правила безопасности на водоемах, а также не купаться в запрещенных местах.

    Теги:
    МЧС летний отдых Происшествия, ЧС Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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