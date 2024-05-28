Опасные для купания водоемы назвали в Алматы

В Алматы с 1 июня начинается купальный сезон. В департаменте по чрезвычайным ситуациям города рассказали, какие водоемы представляют опасность для населения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Начальник управления гражданской обороны ДЧС Ануар Юсупов на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что в городе и предгорных районах имеются 44 водоема (реки, озера, каналы, пруды), из которых 9 представляют опасность для населения в период купального сезона:

река Большая Алматинка в микрорайоне Шанырак и в микрорайоне Дархан – Алатауский район;

река Большая Алматинка в микрорайоне Дархан – Алатауский район

река Большая Алматинка (Аль-Фараби-Навои) – Бостандыкский район;

Первомайские пруды в микрорайоне Кемел – Жетысуский район;

река Малая Алматинка (поворот на Бутаковку) – Медеуский район;

озеро Юннатское – Медеуский район;

река Аксай – Наурызбайский район;

озеро Аэропортовское – Турксибский район;

заводи реки Карасу (Шестуха) - Турксибский район.

Акиматом города определены 4 места для массового отдыха на воде: западная и восточная часть озера Сайран; зона отдыха «Гульдер» и пляжная зона Роща «Баума» вдоль Большого Алматинского канала имени Д. Кунаева.

- На сегодняшний день на озере Сайран проводится благоустройство прилегающей территории, завершение благоустройства запланировано в мае 2025 года. Заполнение водой Большого Алматинского Канала в связи с капитальным ремонтом в текущем году не планируется», - сообщил Ануар Юсупов.

Спикер отметил, что в целях недопущения несчастных случаев на воде, департаментом проводятся рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников полиции, спасателей РОСО, а также волонтеров.

Во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать простые правила:

не оставлять детей без присмотра у воды;

купаться только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;

не умея плавать, не заходить в воду выше пояса;

во время купания не терять друг друга из виду;

не заплывать далеко от берега за буйки и знаки ограждения;

не прыгать в воду с лодок, мостов и причалов;

не купаться в ночное время.

ДЧС Алматы рекомендует жителям и гостям города соблюдать правила безопасности на водоемах, а также не купаться в запрещенных местах.