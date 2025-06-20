Опасны ли отработанные урановые шахты в СКО

Три из них - Грачевское, Косачинное и Дергачевское - находятся в Айыртауском районе. Два других — Шокпак и Аккан-Бурлык - расположены на территории района имени Габита Мусрепова.

В 1990-х годах деятельность на этих месторождениях была остановлена, объекты подверглись разграблению. Несмотря на потенциальную опасность, местные жители демонтировали строительные конструкции, сдавали металлические ограждения в пункты приёма лома. Шахты остались без охраны и надлежащего контроля.

Фото: департамент экологии СКО

По информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, в настоящее время эти отработанные урановые месторождения не представляют угрозы для окружающей среды и здоровья населения.

- Консервация указанных объектов включена в Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем СКО на 2020–2025 годы. На сегодняшний день урановые месторождения переданы акиматами района имени Габита Мусрепова и Айыртауского района в коммунальную собственность и закреплены на балансе акиматов соответствующих сельских округов. Согласно сведениям, предоставленным местными исполнительными органами, в 2024 году были завершены работы по восстановлению защитных ограждений месторождений, установке предупредительных знаков радиационной безопасности, укладке бетонных плит и металлических табличек, а также покрытию участков инертными материалами, - говорится в официальном ответе министерства.

Кроме того, по информации ведомства, в 2024 году специалисты испытательной лаборатории департамента экологии провели выездные обследования в Айыртауском районе и районе имени Габита Мусрепова.

Фото: департамент экологии СКО

В ходе работы были проведены измерения эквивалентной мощности дозы гамма-излучения как по периметру санитарно-защитных зон урановых месторождений, так и в населённых пунктах, расположенных вблизи данных объектов.

По результатам замеров установлено, что уровень гамма-излучения не превышает предельно допустимых нормативов.

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